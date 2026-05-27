Domača scena

Cene Prevc: Deželo junakov ne prevzameš, ona prevzame tebe

Železniki, 27. 05. 2026 12.43 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
E.M.
Cene Prevc z ekipo Radia 1

Začelo se je novo poglavje ene največjih dobrodelnih zgodb v Sloveniji. Dežela junakov je že dvanajstič povezala državo in letošnji začetek ni bil naključen. Prvi kilometri so se začeli pred Osnovno šolo Železniki, kjer je svoje prve korake nekoč delal tudi letošnji ambasador akcije Cene Prevc.

Šolsko dvorišče so napolnili otroci, ki so za ekipo pripravili program, zapeli, navijali in ustvarili vzdušje, ki je bilo bolj podobno velikemu prazniku kot začetku zahtevne desetdnevne poti. Poseben trenutek je bila tudi simbolična predaja zastave Dežele junakov – Miha Deželak jo je predal otrokom, ti pa so jo v štafeti ponesli okoli šole in jo nato vrnili Cenetu Prevcu. Od rok do rok, od srca do srca – kot simbol vsega, kar ta akcija predstavlja.

Na šoli se je Cene srečal tudi s svojimi nekdanjimi učitelji, ki so obujali spomine iz njegovih šolskih dni. Izvedeli smo, da ni bil klasičen piflar, je bil pa nekoliko bolj nadarjen za matematiko. Učitelji so z nasmehom priznali tudi, da je znal kdaj zamuditi k pouku – kar je poželo precej smeha med zbranimi.

Tik pred štartom je Cene odkrito spregovoril o občutkih: "Če sem čisto iskren ... Sploh ne vem točno, kaj naj človek čuti. Malo si navdušen, malo te stisne, malo razmišljaš, če si sploh pripravljen na vse skupaj." Povedal je, da Dežela junakov ni samo akcija, ampak nekaj, kar ljudem ogromno pomeni. "Ko sprejmeš nekaj takega, ne dobiš samo kvadrocikla in plana poti, ampak dobiš eno veliko odgovornost in tudi ogromno zaupanja."

Ob tem je poudaril, da te zgodbe ne vidi kot svojo: "To ni več zgodba enega človeka ali ene ekipe, ampak zgodba cele Dežele junakov – Slovenije." Ob začetku so na Radiu 1 posebej poudarili tudi ljudi v ozadju – tiste, brez katerih kvadrocikel nikoli ne bi prišel do cilja.

POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919
FOTO: Radio 1

Z ekipo so tudi letos znani obrazi akcije – fotografinja Darja Štravs Tisu, Srečko Deželak, ki skrbi za trase in vedno najde rešitev za vsak izziv na poti, reševalec Franci Antlej, Marko Rant z AMZS vozilom, tehnik Tadej Zorman, Hana Brvar za družbena omrežja, snemalec in montažer Domen Kovaček ter Aljoša Češarek, dolgoletni podpornik akcije, ki letos postaja tudi uradni član ekipe. 

Pomemben del ekipe ostaja tudi podpornica in mama ekipe Nina Igrutinovič, ki s svojo toplino in podporo skrbi, da tudi v najbolj napornih trenutkih nikoli ne zmanjka dobre energije. Letos pa se je ekipi pridružil tudi Simon Ogulin, sin velike humanitarke in dolgoletne podpornice projekta Anite Ogulin. S svojim pristopom in vrednotami, ki jih nosi naprej, simbolično nadaljuje njeno poslanstvo pomoči otrokom in družinam ter se pridružuje zgodbi, katere srce že od začetka bije za otroke.

"Dvomim, da bi lahko našel boljšo ekipo. To so ljudje, ki bodo glavni, da bo kvadrocikel prišel do Debelega rtiča," je povedal Cene. Ekipa Dežele junakov bo naslednjih deset dni na poti po Sloveniji vse do cilja na Debelem rtiču.  Vsak kilometer bo letos znova namenjen otrokom in njihovim prvim počitniškim spominom. Pomagate lahko tudi vi – s poslanim SMS sporočilom POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919.

KOMENTARJI2

KatiFafi
27. 05. 2026 13.52
Prevci so zakon.
Anion6anion
27. 05. 2026 13.41
Spet zbiranje sredstev za križarjenje.
