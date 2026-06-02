Domača scena

Cene Prevc o Deželi junakov: Gonim, da otrokom spremenimo življenja

Ljubljana, 02. 06. 2026 17.20 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ota Širca Roš
Cene Prevc

Danes smo obiskali karavano akcije Dežela junakov, ki je ena največjih dobrodelnih akcij pri nas. Po več kot desetletju kolesarjenja je Miha Deželak predal štafeto Cenetu Prevcu, ki je na kolesu že šesti dan in s srčno ekipo zbira sredstva, da bi tudi otroci iz socialno ogroženih družin lahko odšli na počitnice. Takole glasno so ga najprej pričakali v Grosupljem šolarji, potem sem mu malo pomagala jaz, nato pa je z njim na kvadrocikel sedel grosupeljski župnik Martin Golob. Četudi je Cene utrujen, tega ne kaže.

Začelo se je novo poglavje ene največjih dobrodelnih zgodb v Sloveniji. Dežela junakov že dvanajstič povezuje državo. Po tem, ko so prve kilometre pred dnevi naredili pred Osnovno šolo Železniki z letošnjim ambasadorjem akcije Cenetom Prevcem, pa se je karavana ustavila tudi v Grosupljem, kjer se mu je pridružila tudi naša ekipa.

"Vedel sem že prej, kako velika akcija je to postala in kako je to preraslo enega človeka, Miho Deželaka, ki je kolesaril. Vsi ti sprejemi, ki jih je doživljal, in vse dogajanje ob poti pa še vedno presunejo, ko to sam doživljaš. Posrka te vase in noro je, kako je akcija zrasla v eno ogromno skupnost, ki poveže celo Slovenijo. Če nam na koncu uspe priti do želenega cilja, da spremenimo življenja čim več otrokom, pa bo vse poplačano," nam je povedal Cene.

Preberi še Cene Prevc: Noge bodo mrtve, dokler ne pridemo do konca

"Do zdaj so me najbolj presenetili gasilci včeraj, ko se je bilo treba spustiti 26 metrov z vrvjo, kar je bilo zame nekaj čisto novega v življenju. Treba je bilo iti konkretno prek sebe, ampak to je še najmanj v primerjavi s tem, kar za nekoga delamo," je dodal Prevc, ki nam je o tem, zakaj se je odločil sodelovati kot letošnji ambasador, dejal: "Vozim predvsem zaradi tega, kar je ta akcija postala. Osnovni moto je, da peljemo otroke na morje, v kakšnem intervjuju kdaj malce kontradiktorno rečem, da človek preživi tudi, ne da bi videl morje, ampak to morje je že zdavnaj preraslo to bistvo. Bistvo je, da otroke iz socialno ogroženega okolja, kjer so prisotne finančne težave, socialne ali še huje, psihične motnje in druge zlorabe otrok, umaknemo iz tega težkega okolja. Še pomembneje je to, da se ima otrok tam lepo in je končno lahko za nekaj dni otrok res otrok in spozna, da to, kar ima doma, ni normalno in da tudi zanj obstaja lepši svet. In to je zame glavno gonilo te akcije. Zato gonim – da dobimo iskrice v otroških očeh in jim spremenimo življenje."

a.kralj1994
02. 06. 2026 17.35
Hvala bogu, da je Cene Prevc zamenjal tistega lenuha debeluha...
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
