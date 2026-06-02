Cene Prevc o Deželi junakov: Gonim, da otrokom spremenimo življenja

"Vedel sem že prej, kako velika akcija je to postala in kako je to preraslo enega človeka, Miho Deželaka, ki je kolesaril. Vsi ti sprejemi, ki jih je doživljal, in vse dogajanje ob poti pa še vedno presunejo, ko to sam doživljaš. Posrka te vase in noro je, kako je akcija zrasla v eno ogromno skupnost, ki poveže celo Slovenijo. Če nam na koncu uspe priti do želenega cilja, da spremenimo življenja čim več otrokom, pa bo vse poplačano," nam je povedal Cene.

"Do zdaj so me najbolj presenetili gasilci včeraj, ko se je bilo treba spustiti 26 metrov z vrvjo, kar je bilo zame nekaj čisto novega v življenju. Treba je bilo iti konkretno prek sebe, ampak to je še najmanj v primerjavi s tem, kar za nekoga delamo," je dodal Prevc, ki nam je o tem, zakaj se je odločil sodelovati kot letošnji ambasador, dejal: "Vozim predvsem zaradi tega, kar je ta akcija postala. Osnovni moto je, da peljemo otroke na morje, v kakšnem intervjuju kdaj malce kontradiktorno rečem, da človek preživi tudi, ne da bi videl morje, ampak to morje je že zdavnaj preraslo to bistvo. Bistvo je, da otroke iz socialno ogroženega okolja, kjer so prisotne finančne težave, socialne ali še huje, psihične motnje in druge zlorabe otrok, umaknemo iz tega težkega okolja. Še pomembneje je to, da se ima otrok tam lepo in je končno lahko za nekaj dni otrok res otrok in spozna, da to, kar ima doma, ni normalno in da tudi zanj obstaja lepši svet. In to je zame glavno gonilo te akcije. Zato gonim – da dobimo iskrice v otroških očeh in jim spremenimo življenje."