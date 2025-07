Cene Prevc s soprogo odkriva lepote Irske

Cene Prevc in Julija Patricija Prevc dopustujeta na Irskem. Nekdanji smučarski skakalec in njegova žena sta s sledilci delila galerijo fotografij in pokazala, kako aktivno preživljata dopust ob odkrivanju naravnih znamenitosti otoške države. Zaljubljenca, ki sta se poročila lansko leto, po fotografijah sodeč, tudi drugače ogromno časa preživita skupaj v naravi.