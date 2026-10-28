Cene Prevc z ženo raziskuje prestolnico Madžarske

Če ste se tudi vi za letošnje počitnice odločili sprehajati po madžarski prestolnici in raziskovati lepote Budimpešte, boste med naključnimi sprehajalci lahko srečali Ceneta Prevca. Naš nekdanji smučarski skakalec se je z ženo Julijo Patricijo Prevc namreč odločil odpotovati k našim vzhodnim sosedom.

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Zakonca sta se sprehajala po mestu, okušala lokalno kulinariko in občudovala tako arhitekturno kot tudi naravno sestavo mesta. Utrinke svojega potovanja sta delila na družbenih omrežjih, kjer sicer pogosto objavljata fotografije s potovanj.