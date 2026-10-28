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Cene Prevc z ženo raziskuje prestolnico Madžarske

Budimpešta, 28. 10. 2026 14.58 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
cene prevc

Sončno vreme med krompirjevimi počitnicami so tudi številni znani obrazi izkoristili za potepanje in raziskovanje sveta. K našim vzhodnim sosedom sta se namreč odpravila tudi Cene Prevc in njegova žena Julija Patricija, ki sta tokrat uživala v slastni kulinariki in raziskovala lepote Budimpešte. Utrinke svojega potovanja sta delila tudi na družbenih omrežjih.

Če ste se tudi vi za letošnje počitnice odločili sprehajati po madžarski prestolnici in raziskovati lepote Budimpešte, boste med naključnimi sprehajalci lahko srečali Ceneta Prevca. Naš nekdanji smučarski skakalec se je z ženo Julijo Patricijo Prevc namreč odločil odpotovati k našim vzhodnim sosedom.

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Zakonca sta se sprehajala po mestu, okušala lokalno kulinariko in občudovala tako arhitekturno kot tudi naravno sestavo mesta. Utrinke svojega potovanja sta delila na družbenih omrežjih, kjer sicer pogosto objavljata fotografije s potovanj.

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Cene in Julija sta velika ljubitelja raziskovanja sveta. Maja sta tako dopustovala v Indoneziji, lani julija pa sta se svojim sledilcem na družbenih omrežjih oglasila z Irske. Potovanja pogosto preživljata precej aktivno, saj nista tip turistov, ki bi se odločil zgolj za poležavanje na plaži, temveč se rada veliko sprehajata in odkrivata skrite kotičke ter čudovite razglede.

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Crazy_Horse
28. 10. 2026 15.55
a na lenti sta tudi šla
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bibaleze
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