"Težko je v svetu, ki te želi spremeniti, ostati samosvoj. Ampak edino to je tista prava pot," sporoča Mojca Hernaus, strokovna svetovalka kozmetike Afrodita, s katero se strinja tudi Maja Štamol, modna oblikovalka, ki dodaja: "Cenim ženske, ki se naravno starajo. Seveda prepuščam svobodno izbiro tudi tistim, ki posegajo po drugih pripomočkih. Se pa vseeno sprašujem, kaj bodo ta dekleta počela do svojih šestdesetih, sedemdesetih let."

"Jaz vedno prisegam na to, da si lahko z vsemi žavbami namazan, kaj več od tega pa ne. Jaz prisegam na naravno, vsak pa se odloči po svoje," nam je zaupala Alenka Godec, glasbenica. "Ne se primerjati z drugimi. Bodite dobre do sebe, bodite nežne do sebe, predvsem," je dodala Gaja Prestor, glasbenica in vplivnica. Indira Ekić, vplivnica in zmagovalka šova Super par, pa je zaključila: "Jaz, ko vidim avtentično žensko, ko je sama v svoji koži, ko se res dobro počuti, sem kar vau."