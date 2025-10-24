Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

'Cenim ženske, ki se naravno starajo'

Ljubljana, 24. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Eva Mavrič
Komentarji
0

Ni vse zlato, kar se sveti. Tega se zavedajo tudi znane Slovenke, ki se soočajo z vedno višjimi lepotnimi ideali. Pravzaprav smo vsi že kdaj slišali, kakšni bi morali biti in kaj na nas ne ustreza standardom. In točno v takšnih trenutkih si je vredno zapomniti to, kar pravijo naši znani obrazi.

"Težko je v svetu, ki te želi spremeniti, ostati samosvoj. Ampak edino to je tista prava pot," sporoča Mojca Hernaus, strokovna svetovalka kozmetike Afrodita, s katero se strinja tudi Maja Štamol, modna oblikovalka, ki dodaja: "Cenim ženske, ki se naravno starajo. Seveda prepuščam svobodno izbiro tudi tistim, ki posegajo po drugih pripomočkih. Se pa vseeno sprašujem, kaj bodo ta dekleta počela do svojih šestdesetih, sedemdesetih let."

"Jaz vedno prisegam na to, da si lahko z vsemi žavbami namazan, kaj več od tega pa ne. Jaz prisegam na naravno, vsak pa se odloči po svoje," nam je zaupala Alenka Godec, glasbenica. "Ne se primerjati z drugimi. Bodite dobre do sebe, bodite nežne do sebe, predvsem," je dodala Gaja Prestor, glasbenica in vplivnica. Indira Ekić, vplivnica in zmagovalka šova Super par, pa je zaključila: "Jaz, ko vidim avtentično žensko, ko je sama v svoji koži, ko se res dobro počuti, sem kar vau."

ženske lepota standardi
Naslednji članek

Vplivnica in podjetnica Petra Parovel bo rodila deklico

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306