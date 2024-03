Česa po mnenju Mojmirja Šiftarja na Odprti kuhni ne gre zamuditi?

Odprto kuhno so obiskali številni turisti, ki se te dni mudijo v prestolnici, in navdušile so jih različne jedi, atmosfera in lepo vreme.

In česa po mnenju Mojmirja Šiftarja, novega žiranta šova MasterChef Slovenija, na Odprti kuhni ne gre zamuditi? Seveda dobrot, ki jih ponuja njegova stojnica, in pa jetrc gostilne Mihovec, ki so priljubljena med številnimi obiskovalci, kar je potrdila tudi Mojca Trnovec, žirantka v kuharski oddaji Mali šef Slovenije.

"Veliko različnih možnosti je, jedi z vsega sveta, tako da bi rekla, da je fino tu," je dejala ena izmed turistk, medtem ko so se stari znanci dogodka zatekli k preverjeno slastnim dobrotam. "Tako kot kuhar da srce v krožnik, moraš tudi ti s srcem jesti," pa je zaključil Šiftar.