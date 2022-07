Challe Salle bo prvič postal očka: Otrok bo deležen 'balkanske vzgoje'

"To bo za naju najlepše novoletno darilo," je ekskluzivno za POP TV povedal Challe Salle. Z izbranko Yvonne Srdoč se bosta namreč v sredini januarja prihodnje leto razveselila prvorojenca. Zaročenca sta zaljubljena že nekaj let, Yvonne pa se je zaradi ljubezni s hrvaške Reke preselila na Vrhniko. "To leto je prineslo marsikaj lepega," z nasmeškom na obrazu pravi raper, ki te dni z izbranko sicer uživa na enotedenskem dopustu v njenem domačem kraju.