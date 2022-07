Challe Salle delil posnetek zaroke: Mislila je, da je samo romantična večerja

Ob vprašanju ga je najprej poljubila, nato privolila in Challe je svoji Yvonne nadel zaročni prstan. Zaročni video je Vrhničan opremil z eno najbolj romantičnih pesmi britanskega glasbenika Eda Sheerana, s pesmijo Perfect.

Yvonne in Challe Salle sta tako tik pred poroko, a to ni edina stvar, ki se je veselita. Že januarja se bo njuna družina povečala, saj raper in njegova izbranka pričakujeta prvega otroka. Kot sta povedala v ekskluzivnem intervjuju za naš medij, se bo pri vzgoji vedelo, kdo je starš in kdo otrok, temu sta rekla kar 'balkanska vzgoja'. Več o njunih načrtih, nosečnosti in vzgoji pa si preberite v članku spodaj.