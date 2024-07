Challe Salle: Doživel sem organiziran javni napad

Po tem, ko je raper Zlatan Čordić – Zlatko izdal pesem o Saši Petroviću , znanem po imenu Challe Salle , je besedilo pesmi v javnosti dvignilo veliko prahu. Po objavi Zlatkove pesmi z naslovom Klepc laže, v kateri je besedno obračunal z raperjem in med drugim trdil, da se je ta intimno zapletal z mladoletnimi dekleti, se je na družbenih omrežjih oglasila tudi Ana Vida Resnik . Glasbenica je trdila, da jo je pevec v času, ko je bila še mladoletna in nastopala kot njegova spremljevalna pevka, zapeljeval in nadlegoval. Prijavo je podala tudi na policijo, ki pa se je na našo prošnjo za komentar odzvala in potrdila, da dejanje (po takrat veljavni zakonodaji) nima elementov kaznivega dejanja.

Skoraj dva tedna po objavi Zlatkove pesmi se je danes na vse izrečene besede z daljšim zapisom odzval Challe."Nov projekt, pesem z naslovom TATA, je nastal v luči dogodkov zadnjih 14 dni. Doživel sem organiziran javni napad s strani nekaterih posameznikov, ki želijo odkrito in prikrito škodovati mojemu dobremu imenu in karieri ter povzročati bolečino moji družini. Glede vseh obtožb proti meni ponavljam, da nič od tega, kar se mi pripisuje, ni resnica. Ostro obsojam vse laži in sovražni govor. Neutemeljene obtožbe brez dokazov, ki temeljijo zgolj na besedah proti besedam, so presegle vse meje sprejemljive javne komunikacije in s tem tudi družbene odgovornosti, ki jo nosi naša glasbena scena. Podpihovanje sovraštva, izražanje škodoželjnosti in laži – vse to je nedopustno. Takšne zadeve se ne rešujejo na družbenih omrežjih in preko medijev, ampak pri pristojnih organih, za katere verjamem, da bodo poskrbeli za pravico in resnico. Nanje se bom obrnil tudi sam," je povedal glasbenik.

"Priznam, da ni enostavno. Predvsem si prizadevam zaščititi svojo družino in bližnje. Ker pa sem na koncu dneva poklicni glasbenik, čutim odgovornost do svojih poslušalcev in poslušalk, ki se jim iskreno zahvaljujem za podporo, ki mi jo izkazujejo. Tudi zaradi njih sem v zelo kratkem času posnel glasbeni odgovor, ki odraža moj pogled na nastalo situacijo. Izrazil sem svoja čustva, kljub temu pa je ključno sporočilo pesmi, da ne podpiram sovraštva in negativnosti, saj sem se vedno trudil za širjenje pozitivne energije in vrednot," je dejal in dodal:"Po značaju sem znan kot borec, ne popuščam niti takrat, ko bi kdo že obupal. Življenje mi je namenilo vrsto ovir, ampak vztrajam in se borim naprej. Vem, da sem boljši človek od tistih, ki mi želijo škodovati, zato jim oprostim njihova dejanja in jim želim vse najboljše. Predvsem, da se soočijo z lastnimi težavami in najdejo mir v sebi in svojem življenju. Nikoli nisem želel nikomur škodovati, javno sem izrazil svoje mnenje glede glasbene scene, za katerim stojim in ki se je tudi izkazalo za resnično s kasnejšimi aktivnostmi proti meni, ki še vedno trajajo," vztraja pevec.