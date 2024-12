Challe Salle in njegova Yvonne v veselem pričakovanju: Alex bo starejši bratec

Challe Salle in njegova Yvonne sta leta 2023 prvič postala starša malemu Alexu , zdaj pa sta znova delila veselo novico. Tik pred prazniki sta namreč razkrila, da se bo njihova družina prihodnje leto poleti povečala za še enega člana. Ali bo Alex dobil mlajšega bratca ali sestrico, še ni povsem jasno, prav tako še niso izbrali imena. Zaljubljena zakonca sta ekskluzivno za 24ur.com razkrila, kako poteka nosečnost, kdo je prvi izvedel, da prihaja še en član in kako se pripravljajo na otroka.

Challe: Yvonne sigurno težje prenaša drugo nosečnost in upam, da ne bo ostalo tako do konca (smeh) . Se pa trudim maksimalno, da ji pomagam in olajšam vse skupaj tako kot prvič.

Yvonne: Glede na to, da sem zelo zgodaj dobila trebušček, je bilo zdaj malo težje skrivati nosečnost pred vsemi. Zadnje mesece sem se manj izpostavljala na družabnih omrežjih, predvsem zaradi slabega počutja in ker se mi zdi, da je že očitno, da sem noseča. Prva nosečnost je bila skoraj idealna, razen zelo hude zgage proti koncu. Druga nosečnost je zaenkrat veliko hujša, saj sem se prve tri mesece borila s slabostjo, z bruhanjem in utrujenostjo. Zdaj, ko sem v drugem tromesečju, je bistveno lažje, saj so se težave umirile, je pa sigurno težje, ko si noseč in imaš še enega malčka doma.

Challe: Dejansko sploh nisva razmišljala o tem, ponavadi se vedno prve tri mesece počaka, da se prepričaš, da je vse ok, preden komu sploh karkoli poveš. Prvi so izvedeli ožji člani družine, potem pa sva se odločila, da sliko objaviva kar na družbena omrežja, da ne rabiva obveščati vsakega posebej.

Yvonne: Oba imava željo, da bi imela dva otroka, tako, da je bila nosečnost načrtovana. Naredila sem par testov in ko sem bila 100-odstovno prepričana, sem Sašo presenetila tako, da sem dala test Alexu, da ga odnese in pokaže tatiju.

Challe: Zaenkrat še ne, za ime pa tudi še nimava nobene ideje. Alexa vsake toliko malo sprašujem glede različnih imen in čisto za vsakega reče ne (smeh) . V vsakem primeru bomo videli sproti, verjetno pa bova spet naredila zabavo ob razkritju spola otroka oziroma 'gender reveal' z baloni v ožjem krogu družine in prijateljev.

Yvonne: Čisto pred vsemi sta novico izvedeli najini mami, potem pa vsi ostali. Mislim, da mame najboljše vejo kako in kaj, ker so že šle čez vse to, saj imata obe najini mami dva otroka.

Kako sta veselo novico delila z družino in prijatelji? Kdo je prvi izvedel in zakaj?

Kako se pripravljate na novega družinskega člana? Sta tokrat bolj ali manj organizirana kot pred prihodom prvega otroka?

Yvonne: Drugič bo sigurno lažje, ker nekako že veš približno, kaj te čaka. Imam zlato pravilo, ki bi ga priporočila vsem bodočim mamicam in to je čim manj kompliciranja.

Challe: Se strinjam, ker sva vse že enkrat dala čez. Bo pa sigurno težje, ker bo zdaj treba skrbeti še za našega razigranega dvoletnika.

Yvonne: Z Alexom sva odkrivala cel novi svet in se veliko naučila, od spopadanja s krči, do dojenja, navajanja na nov ritem spanja, itd ... Sproti se učiš in prilagajaš. Ni vsak otrok enak, tako da mogoče stvari, ki so pomagale Alexu ne bodo pomagale pri drugem otroku.

Challe: Tudi jaz mislim, da je vsak otrok nov izziv in zgodba zase. Bomo videli kaj in kako bo, pa se bomo prilagodili. Važno, da smo zdravi in da se imamo radi.

Challe, ali bo potem pevska kariera spet nekaj časa na stranskem tiru?

V prvih nekaj mesecih sigurno, dokler se ne prilagodimo novi članici ali članu, se bom pa potrudil, da zasebno življenje ne bo vplivalo na moje delo in obratno. Predvsem zato, ker naslednje leto praznujem 15. obletnico glasbene kariere in imam v načrtu kar nekaj večjih projektov in koncertov. Je pa velik plus to, da se januarja uradno tudi odpre moj glasbeni studio Lagano LAB na Vrhniki, ki je blizu našega doma. Tako, da sem v vsakem primeru zelo hitro in tudi več časa doma.