Challe Salle: Moj soigralec je bil Zoran Dragić

Challe Salle Sloveniji na letošnjem Eurobasketu napoveduje dobre možnosti za finale, meni pa, da bo ključna dobra obramba. Ljubezen do košarke ga še ni minila in vsaj dvakrat tedensko se z veseljem poti v košarkarskih dvoranah. V šali pravi, da se mu leta že poznajo in da je iz nekdanjih 90 kilogramov z leti prišel na skoraj 110, vendar soigralci še vedno cenijo njegovo eksplozivnost na parketu. V pogovoru s Simonom Vadnjalom na košarkarskem igrišču v njegovi domači Vrhniki so se nenehno slišali vzkliki navdušenih osnovnošolcev: "Challe, a lahko en selfi. Bravo Challe, obvladaš."