Challe Salle o prvem družinskem dopustu: Alex je po mamici čisto morski tip

Challe Salle in Yvonne Srdoč uživata v radostih starševstva. Njun sin Alex je pred dnevi dopolnil šest mesecev, zato sta se starša odločila, da je sedaj čas za njihov prvi družinski dopust. Samo za nas se je prikupna družinica javila kar iz bazena v sosednji Italiji. "Mi smo na prvem dopustu, prvič v Italiji. No, vsaj zame je prvič, Yvonne se je rodila v Italiji in je prvih šest let tudi tu živela," je razkril slovenski raper, medtem ko je njegova zaročenka dodala, da je njej njihova trenutna lokacija kar precej znana.