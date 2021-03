Challe Salle ob rojstvu nečakinje: Isabelli bom vedno stal ob strani

Kakšni so bili občutki, ko ste prvič v rokah držali nečakinjo?

Bilo je neverjetno, srce mi je zaigralo in takoj me je preplavil občutek sreče. Res sem zelo vesel in ponosen na sestro Majo in svaka Marka. Isabella je zelo prisrčna, drug drugega sva gledala in se nasmihala, sama pa me je prijela tudi za prst, kot npr. z nekom ob spoznavanju. Jokala ni skoraj nič in zelo hitro je zaspala v mojem naročju. Pozneje sem jo pod sestrinim nadzorom tudi uspešno previl in oblekel za sprehod.

Ste potočili tudi kakšno solzico sreče?

Sem zelo čustven, tako da sem bil iskreno res nekje na meji. Verjetno nisem zajokal, ker je bilo zraven toliko adrenalina.