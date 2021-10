Challe Salle oboževalcem predstavil svojo čustveno plat

V povsem drugačni luči, bolj čustveni in iskreni, so oboževalci spoznali priljubljenega raperja Challeta Salleta, ki je idole popeljal po poti svojega odraščanja. V pesmi z naslovom Uspeh je namreč spregovoril tudi o zanj malce bolj bolečih temah, kot je na primer ločitev staršev in predvsem, kako je to vplivalo nanj v najstniških letih. Za pesem je sicer posnel tudi videospot.