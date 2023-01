Challe Salle očka fantku Alexu: Najlepše darilo

Slovenski raper Challe Salle se je z zaročenko Yvonne Srdoč razveselil prvega otroka. Presrečni očka je po rojstvu prvega otroka spregovoril ekskluzivno za naš portal: "Včeraj zvečer sva se po dogovoru z babico odpravila v porodnišnico, kjer se je okoli 22. ure začelo zares dogajati. Bil sem prisoten od prve do zadnje minute poroda, Yvonne se je super držala in rodila v približno štirih urah. Izbrala sva ime Alex, tehta 3710 gramov, velik je 53 centimetrov. Oba z mamico se počutita super in komaj čakam, da pridemo skupaj domov." Dodal je, da bi se rad zahvalil celotni porodnišnici UKC Ljubljana za pomoč in prijaznost.

Navdušeni očka je novico sporočil tudi na Instagramu, kjer je ob fotografiji dojenčka pripisal njegovo ime, datum in uro rojstva.