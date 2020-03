Challe Salle po srečanju z Malumo: Bil je preprost in sproščen

"Na srečanje z zvezdnikom Meet & Greet je šlo približno 20 punc in nekaj fantov. Tam sem srečal tudi svojo sestro Majo. V zaodrje sem šel na povabilo organizatorja, ki me je povabil kot VIP-gosta, ker sem večkrat povedal v medijih, da poslušam Malumo," za 24ur.com pove Challe, ki je eden redkih, ki so se imeli možnost fotografirati s svetovnim zvezdnikom.

"Name je naredil pozitiven vtis. Bil je preprost in sproščen, vendar se je videlo, da je utrujen od napornega tempa. Nekdo iz njegove ekipe me je predstavil in povedal, da sem eden najboljših glasbenikov pri nas in prvi, ki je naredil pesem v reggeaton žanru (Lagano, op.a.), ki ima na YouTube v Sloveniji rekordno število ogledov," strne vtise po srečanju simpatični 28-letnik ter nadaljuje:

"Z Malumo sva si uspela izmenjati nekaj besed. Predstavil sem se mu s svojim pravim imenom, on pa meni tudi. Potem sem mu čestital za vse uspehe in povedal, da je s svojimi komadi vplival na to, da sem zamenjal svoj glasbeni stil in da mi je potem končno uspelo. Rekel je, da ga veseli in da naj bom tako uspešen še naprej, da mi želi vse najboljše. Zahvalil sem se mu in mu zaželel dober koncert."

Med koncertom pa je Malumovo pozornost pritegnila Challetova sestraMaja,ki je med občinstvom v rokah držala ogromen plakat, s katerim je dala jasno vedeti, da je njegova velika oboževalka. Na njem je v španščini pisalo: "Moj mož ti dovoli, da me poljubiš. Prosim. Ti si poseben." Zvezdnik je sicer plakat opazil, ga prebral, se namuznil, a očitno ni zbral dovolj poguma (ali pa je bil razlog drugje), da bi jo povabil na oder. No, čeprav namen ni bil popolnoma dosežen, pa za vedno ostanejo spomini in občutki, kar pa tudi konec koncev največ šteje.