Challe Salle presenetil: Rekla je 'Ja'

Priljubljeni glasbenik je na družbenem omrežju sporočil veselo novico. Objavil je fotografijo z zaročenko in veselo naznanil, da je rekla 'ja'. Za zaroko so mu čestitala številna znana imena in oboževalci, ki so njegovo gesto sprejeli z navdušenjem.

Challe Salle je na Instagramu naznanil, da je zaročil izbranko. Pred njo je pokleknil na potovanju, Yvonne Srdoč pa je brez oklevanja pristala in s tem prižgala zeleno luč za njuno skupno prihodnost, ki jo bosta okronala s poroko. Priljubljeni pevec je z gesto presenetil oboževalce, pod objavo pa se je zvrstilo mnogo čestitk. Hrvatica, ki se je preselila v Slovenijo, je na Instagramu pokazala tudi prečudovit prstan. Challe Salle FOTO: Domen Jančič Svojo Yvonne je glasbenik Sloveniji prvič predstavil, ko sploh še nihče ni vedel, da sta par. Nastopila je namreč v njegovem videospotu za pesem Lagano, ki velja za enega od slovenskih videospotov z največ ogledi na YouTubu.