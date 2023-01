Challe Salle prvič očka fantku Alexu: Najlepše darilo

Slovenski raper Challe Salle se je z zaročenko Yvonne Srdoč razveselil prvega otroka. Presrečni očka je po rojstvu prvega otroka spregovoril ekskluzivno za naš portal: "Včeraj zvečer sva se po dogovoru z babico odpravila v porodnišnico, kjer se je okoli 22. ure začelo zares dogajati. Bil sem prisoten od prve do zadnje minute poroda, Yvonne se je super držala in rodila v približno štirih urah. Izbrala sva ime Alex, tehta 3710 gramov, velik je 53 centimetrov. Oba z mamico se počutita super in komaj čakam, da pridemo skupaj domov." Dodal je, da bi se rad zahvalil celotni porodnišnici UKC Ljubljana za pomoč in prijaznost.