Challe Salle razkril spol otroka: Fantek je!

Challe Salle in Yvonne Srdoč sta na družbenem omrežju Instagram sporočila otrokov spol. Dobila bosta fantka, kar sta svojim sledilcem sporočila v videoposnetku, kjer sta počila črn balon, iz katerega so se vsuli konfeti v modri barvi. Glasbenik je ob tem veselo vzkliknil: "It's a boy!", kar v prevodu pomeni: "Fantek je."