Challe Salle se z novo pesmijo vrača k balkanskim koreninam

"Komad govori o toksičnih zvezah in o tem, da ti v bistvu nekomu zaradi čustev pustiš, da te znova in znova prizadene in da ti naredi nove rane," je o pesmi dejal Challe Salle. Raper Chaos pa pravi, da se lahko ob lastnih ljubezenskih težavah vedno zanese prav na pevca."Ko mi je težko, mi on vedno pomaga. Pokličem ga lahko kar sredi noči," je dejal in dodal:"Jaz sem naredil že nekaj komadov. Snemava v istem studiju. Ujela sva se, saj tam preživiva veliko časa. Na glasbo imava isti pogled, karakterno sva si različna, ampak se ujameva v glasbi."