Challe Salle si je izpolnil dolgoletno željo: prvič na stol tetoverja

Challe Salle se ponaša s svojo prvo tetovažo. "Že nekaj let sem imel željo po tetoviranju, ker so mi tetovaže same po sebi zelo všeč. Tudi moja zaročenka Yvonne jih ima nekaj, jaz pa sem se odločil, da bom s prvo začel v novem letu," je povedal. Da razmisli, katero podobo si želi imeti za vedno na svoji koži, je imel časa na pretek, lansko leto pa je na poroki svojega dobrega prijatelja Tima Koresa – Korija spoznal svetovno priznanega mojstra tetovaž, ki mu je pomagal pri uresničitvi te dolgoletne želje. Prekmurec Dejan Marič se s tetoviranjem poklicno ukvarja že 15 let in velja za enega izmed najboljših, tako pri nas kot tudi v tujini. "Za prvo seanso sem izbral levo roko – podlaket in sliko volka z razbitim steklom okoli, ki jo je Dejan oblikoval po mojih željah, tako da je moj tatu unikaten," nam je zaupal Challe.

Challe Salle ponosno pokazal svojo prvo tetovažo. FOTO: Osebni arhiv Aleksandra Gadžijeva icon-expand

Podobo volka je izbral, ker gre za plemenito žival, ki predstavlja moč, pogum, zmago, iznajdljivost in je sinonim za čvrst karakter, zaščito in superiorno inteligenco, raper pa nam je razkril tudi, kaj sam vidi v očeh volka, ki sedaj bolšči z njegove kože. "Izraz na obrazu kaže na moj temperament, nepokornost in to, da sem po naravi volk samotar, kar pomeni bojevnik, ki išče svobodo, resnico in avtentičnost. Koščki razbitega stekla predstavljajo premagovanje ovir in pozitivne življenjske spremembe. Volka imamo tudi v družinskem priimku, saj se moja mama in družina po njeni strani piše Vukanac, zato ima poseben pomen, prav tako pa je mitski predstavnik srbskega naroda, od koder izvirajo moje korenine. V slovanski mitologiji je bil volk totemska žival, kar pomeni, da je z določenim ljudstvom v sorodstveni zvezi, ima pa tudi velik duhovni pomen. Je duhovni vodnik in varuh, ki nas spremlja skozi življenje ter prinaša vitalno življenjsko energijo, mir in harmonijo, da ohranjamo stik s sabo in trdna tla pod nogami," je razkril.

Challe Salle je povedal, da podoba odraža njegov temperament. FOTO: icon-expand

Poslikave telesa, ki prekrivajo tako velike površine kože, zahtevajo daljše načrtovanje, natančnost, znanje, pa tudi veliko časa. Challe je na Dejanovem stolu tako sedel skoraj šest ur. Kaj je počel v tem času in koliko ga je pri tem motila bolečina? "Gledal sem serijo, uspelo mi je pogledati kar pet epizod," je smehljaje priznal raper in seveda ob omembi bolečine le pogumno odmahnil z roko: "Večino časa me ni bolelo skoraj nič, bolj sem čutil zadnjih 45 minut, ko se rišejo detajli in je bila koža že dobro razdražena. Zelo mi je všeč, kako je na koncu izpadlo, zdaj pa me čaka nega, da se lepo zaceli, potem dodelamo še nekaj detajlov in gremo naprej v akcijo." Očitno je, tako kot večina ljudi, ki si omisli prvo tetovažo in se potem ne ustavi zgolj pri eni, temu podlegel tudi Challe. Seveda nas je zanimalo, kakšna bo naslednja podoba in kje, a 32-lenik za zdaj ostaja skrivnosten.