Challe Salle toži Zlatka: zahteva dobrih 40.000 evrov

"Z umetniškim delom sem Challeta postavil na realna tla. Nič hujšega, dva komada - Klepc laže in Klepc krade. Samo odziv na njegova javna poniževanja in blatenje mojega imena. On je začel, jaz sem le odgovoril. In čeprav si je narod želel trilogije, sem ostal pri dveh, ker sem človek miru, ne prepira," je ob objavi zapisal Zlatko.

Svoje sledilce je ob tem vprašal, ali naj v prihodnje 'pojem svoje besede in molče podpisujem obročne načrte do konca življenja' ali pa naj posname še tretjo skladbo in vztraja 'pri resnici'.