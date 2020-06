Challe Salle žrtev spletnih goljufov

Spletni goljufi so tokrat našli novo tarčo. Raper Challe Salle je na družbenem omrežju izpostavil dejstvo, da se njegovo ime pojavlja v člankih, v katerih avtorji ljudi nagovarjajo k naložbam v kriptovalute. Razložil je, kako prevaro prepoznati in hkrati opozoril vse oboževalce, naj ne nasedajo ter podobne primere prevar tudi prijavijo.

Raper Challe Salle je na družbenem omrežju Facebook z oboževalci delil sporočilo o tem, da je bil žrtev spletnih goljufov. Zapisal je: ''FEJK‼️ Zadnje čase na FB krožijo lažni promovirani članki o meni in kriptovalutah, s katerimi nimam nobene veze. Ne nasedajte, ker nič ni resnično, uporabljajo moje ime in slike brez dovoljenja, pišejo izmišljene izjave, v tekstih so napačni podatki in slovnične napake, na eni sliki so celo uporabili stare tolarje.''

Razložil je še za kakšno prevaro gre:''Očitno gre za spletno prevaro iz tujine s katero želijo privabiti ljudi preko domačih znanih obrazov, vsak teden uporabijo druge osebe in različne url naslove in kanale za promocijo. Moja ekipa že dela na tem, da jih izsledimo, zato nam vsak dokaz pride prav. Če slučajno zasledite kaj podobnega, me prosim označite v komentarju ali pa prijavite objavo, da gre za spam/false news. Ni mi vseeno, ker škodijo mojemu slovesu in delu, še posebej v teh težkih časih za vse nas. Hvala vam za razumevanje in podporo.''

Spletni goljufi so si za svoje sporne spletne promocije že večkrat izposodili kakšno znano ime. V začetku leta smo pisali o tem, da sta se na spletu pojavili dve novi goljufiji. Veni so že drugičizkoristili voditeljico 24UR Darjo Zgonc, ki ji Luka Dončić v intervjuju zaupa, kako obogateti. V drugi prevari pa so goljufi omenjali tudi POP TV.

Lani julija smo poročali o zlorabi kar dveh imen naše medijske hiše. Takrat sta bila na udarunovinar Uroš Slak in zmagovalec KmetijeFranko Bajc. V besedilu, ki je krožilo po spletu, so o Franku govorili kot o vzvišenem zvezdniku, ki 'denar zapravlja kot kralj'. Spletni prevaranti so si Uroša Slaka privoščili kar dvakrat, saj so prvič voditeljevo fotografijo zlorabili v članku, v katerem so želeli pritegniti ljudi, da kliknejo na povezavo do oglasa za spletno igralnico, ki obljublja hitre in vrtoglave zaslužke. Decembra 2019 pa se je na spletu pojavil članek, ki promovira hitro bogatenje, v članku pa so uporabili obraz voditeljice in urednice oddaje Preverjeno Alenke Arko. V zgodbi, ki je krožila po spletu in nagovarjala naivne bralce, je imel glavno vlogo tudi Jan Plestenjak, ki naj bi voditeljici razkril, kako na lahek način priti do milijonov.