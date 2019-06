Challe Salle ne počiva: izdal nov hit in lansiral kolekcijo šolskih potrebščin

O svojem novem glasbenem projektu je dejal:''Na začetku leta sem svojim poslušalcem in poslušalkam obljubil veliko novega materiala, kot vedno pa vse svoje obljube tudi izpolnim. Jackpot je lahkotna pesem v reggaeton ritmih, ki bo marsikomu šla v uho v vročih poletnih dneh. Govori o tem, da je treba izklopiti možgane, si vzeti čas zase in uživati v trenutku. Poleg tega pa je ob pravi družbi vse skupaj še veliko boljše. Poletje definitivno ima svoje čare in zame je to najboljši del leta. Zato bom letos poslušal samega sebe in si končno vzel nekaj časa za odklop od vsakodnevnih obveznosti in stresa.''

S Challetom smo izmenjali nekaj besed o njegovem novem poslovnem podvigu, glasbenem ustvarjanju in občutkih ob nominaciji za Fatalnega moškega, zaupal pa nam je tudi, kako namerava preživeti letošnji dopust.

Kako se počutiš ob nominaciji za naziv Fatalni moški?

Zame je to lepo priznanje in pozitivna stvar. Fatalnost danes pomeni biti zanimiv in drugačen, ne nujno zaradi lepote, tudi zaradi osebnosti. 'Fatalen' je nekdo, ki ima s svojo pojavo poseben vpliv tako na nasprotni spol kot tudi vse ljudi okoli sebe.

Poleg uspeha na glasbenem področju si pokazal tudi talent za podjetništvo. Od kod ideja za lansiranje lastne kolekcije šolskih potrebščin in koliko časa si potreboval, da si prišel od začetne ideje do končnega izdelka?

Sem zelo vesel, ker me posluša vse več ljudi različnih generacij in da moje pesmi na njih vplivajo pozitivno in se jih na nek način dotaknejo. Po dolgih letih premora je tudi slovenska mladina začela poslušati domačo glasbo. Na to sem zelo ponosen, ker se mi zdijo mladi najbolj iskreni poslušalci. Preko družbenih omrežij me spremljajo v velikem številu in trudim se biti v stiku z njimi ter jih usmerjati v pozitivno smer, povezano z glasbo in športom. Ob tem pa jih seveda tudi spodbujam, da izkoristijo vse svoje potenciale in talente. Tako sem tudi prišel na idejo za linijo šolskih potrebščin, ki bi lahko popestrila učenje in poskrbela za dodato motivacijo. Povezal sem se s podjetjem Kopija-nova, ki že več kot 24 let v Sloveniji nudi organizirano oskrbo z delovnimi zvezki in šolskimi potrebščinami. Postal sem njihov ambasador in skupaj smo se lotili mojega največjega projekta do sedaj, za uresničitev ideje pa smo potrebovali skoraj pol leta. Uporabili smo moje prepoznavne scene iz najbolj znanih videospotov in jih preoblikovali v risane ilustracije. Poleg tega pa smo potrebščine okrasili z deli besedil iz pesmi in dodali moje motivacijske misli ter lastnoročni podpis. Kolekcija je že na voljo ekskluzivno na spletni strani podjetja Kopija-nova, kasneje pa pride tudi na trgovske police.

Si v svoji dosedanji karieri kdaj trčil ob oviro in pomislil, da projekta ne boš zmogel izpeljati do konca? Kaj svetuješ posameznikom, ki se znajdejo v t.i. 'mrtvem rokavu' – kako naprej?

Seveda, to se mi je zgodilo že nekajkrat. Glasbeniki smo odvisni od inspiracije in če je nimaš, potem se vse skupaj ustavi. Nikakor ni dobro iti z glavo skozi zid in se s tem obremenjevati, najboljše je zadevo prespati in biti do nje pozitivno naravnan – po vsakem dežju namreč posije sonce. Zelo pomembna je tudi izbira pravih ljudi in sodelavcev. Sam sem rad v družbi kreativnih ljudi, kjer se lahko sprostim in napolnim z novimi idejami. Sem živ dokaz, da je mogoče uspeti iz ničle, če le verjameš vase in trdo delaš. Če vizualiziraš sebe na določenem mestu, boš prej ali slej prišel tja.

Kdo je tvoj glasbeni idol in ali se glasba, ki jo ustvarjaš, v celoti ujema s tvojim glasbenim okusom?

Glasbenih idolov sem imel veliko, odvisno od življenjskega obdobja in počutja. Tako glasba kot šport sta mi vedno dajala moč. Moji idoli so bili predvsem raperji, kot so Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, 2pac, Notorious B.I.G. in številni drugi ...V zadnjih letih pa sem marsikaj doživel in se kot oseba močno spremenil (nekateri pravijo, da sem dozorel), kar je tudi vplivalo na moje glasbeno ustvarjanje. Lahko zaključim, da sem od samega začetka do danes zelo spremenil svoj glasbeni stil in tudi okus. K pisanju besedil in rapanju sem dodal tudi melodije in petje, začel hoditi na pevske vaje in igrati klavir, predvsem pa so se spremenila moja besedila in sporočila v pesmih. Želim, da moja glasba zabava in pozitivno vpliva na ljudi, zato vse skupaj zveni pozitivno in je namenjeno širšem krogu poslušalcev. Uživam v svojem delu in vesel sem, da se lahko z glasbo tudi preživljam. Drugače pa vedno sledim glasbenim trendom, poslušam različne zvrsti in dobra glasba me na nek način tudi navdihuje in motivira. Trenutno najbolj poslušam reggaeton, hip hop in pop.

Bo letos kaj časa za dopust: kam se boš odpravil, s kom in kaj boš počel?



Letošnje poletje bo zame malo manj delovno v primerjavi s prejšnjim, ko sem prenavljal stanovanje in nastopal po državi. Junij je bil pester, julija in avgusta pa bom imel le nekaj koncertov - predvsem zato, da se lahko odpravim na dopust in si napolnim baterije. Seveda tudi zato, da se lahko posvetim ustvarjanju glasbe in pripravi novih projektov. Zaenkrat še nimam načrtov, najljubše pa so mi počitnice, kjer je dobro vreme in predvsem udobje ter dobra hrana. Rad imam svoj mir, vendar na dopustu ne poležavam, ampak tudi treniram in ustvarjam glasbo. Rad imam različne aktivnosti: od športa, glasbe in raziskovanja svoje počitniške destinacije, ponavadi pa najamem štirikolesnik in se vozim naokoli. Kraj za dopust mora biti sam po sebi zanimiv, ker rad spoznavam druge kulture in znamenitosti. Prejšnje leto sem bil na Hrvaškem, v Španiji, Grčiji, na Madžarskem in v Egiptu, letos pa se bom odločil zadnji hip.