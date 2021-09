Uroš Zorman predstavil novo linijo vin, za kulinarično razvajanje poskrbel Bine Volčič

Tudi športniki so lahko gurmani ali pa se celo izvrstno znajdejo v kuhinji. To dokazujeta nekdanji rokometaš, sedaj trener Uroš Zorman in bivši igralec futsala Denis Ibrišimović, ki sta skupaj zasnovala novo linijo vin. Za popoln kulinarični večer sta v goste povabila še Bineta Volčiča, ki priznava, da ob dobri hrani tudi sam redno skrbi za rekreacijo. Kaj ga bolj navduši kot žoga?