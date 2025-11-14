Chefa Mojmirja Šiftarja za nov okus Argete navdihnile prekmurske korenine

"Začeli smo seveda s pašteto, potem smo pa vse te okuse, ki se skrivajo v pašteti, v raznoraznih oblikah peljali skozi vseh pet hodov," je dejal chef in sodnik šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar in razkril, kaj je gostom postregel. "Imeli smo srnin tatar, ovit v trtin list, potem smo imeli fazanove koline s črnim česnom, nato ličnice divje svinje s čemaževimi popki in pa seveda sladica iz jurke."

"Nek gel iz prekmurske podrasti, halo. Mojmir je nor, to, kar on počne, to, kar on iz narave prinese, je vau," je dejal radijec in povezovalec dogodka Jure Longyka.

"Že dlje časa ga spremljamo, v upanju, da dobi tudi tisto svojo zasluženo zvezdico, kmalu, nekoč. In v bistvu nam je bilo v čast, da smo skupaj, pod njegovim vodstvom, ustvarili nekaj izjemnega za vse nas," je povedala izvršna direktorica Atlantic Grupe Darja Teržan.

Spomini na pašteto pa pri znanih Slovencih sežejo vse v mladost. "Osnovna šola, jutranja malica, pašteta, čaj v tej kovinski skodelici in pa tak mali korenček. To je bilo vedno zraven paštete," je dejal igralec Matej Zemljič.