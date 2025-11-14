Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Chefa Mojmirja Šiftarja za nov okus Argete navdihnile prekmurske korenine

Ljubljana, 14. 11. 2025 21.04 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ota Širca Roš , Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

Naš chef Mojmir Šiftar je divji po naravi – oče je lovec, tudi sam je pripravnik. Spoštuje divjo naravo, divjad, njegove korenine pa segajo globoko v prekmursko zemljo. Tam najde navdih za svoje kulinarično ustvarjanje in tokrat je navdihnila tudi novo Argeto Exclusive. Mojmir je že 13. chef, s katerim Argeta sodeluje v svoji gurmanski liniji. In seveda je bila glede na njegovo prekmursko poreklo tokrat prisotna še nepogrešljiva prekmurska začimba – Vlado Kreslin, seveda.

"Začeli smo seveda s pašteto, potem smo pa vse te okuse, ki se skrivajo v pašteti, v raznoraznih oblikah peljali skozi vseh pet hodov," je dejal chef in sodnik šova MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar in razkril, kaj je gostom postregel. "Imeli smo srnin tatar, ovit v trtin list, potem smo imeli fazanove koline s črnim česnom, nato ličnice divje svinje s čemaževimi popki in pa seveda sladica iz jurke."

"Nek gel iz prekmurske podrasti, halo. Mojmir je nor, to, kar on počne, to, kar on iz narave prinese, je vau," je dejal radijec in povezovalec dogodka Jure Longyka.

"Že dlje časa ga spremljamo, v upanju, da dobi tudi tisto svojo zasluženo zvezdico, kmalu, nekoč. In v bistvu nam je bilo v čast, da smo skupaj, pod njegovim vodstvom, ustvarili nekaj izjemnega za vse nas," je povedala izvršna direktorica Atlantic Grupe Darja Teržan.

Spomini na pašteto pa pri znanih Slovencih sežejo vse v mladost. "Osnovna šola, jutranja malica, pašteta, čaj v tej kovinski skodelici in pa tak mali korenček. To je bilo vedno zraven paštete," je dejal igralec Matej Zemljič.

Chef Mojmir Šiftar argeta pašteta Vlado Kreslin
Naslednji članek

Legendarni junaki: 'Miki Muster je vseskozi zaželen'

SORODNI ČLANKI

Karim Merdjadi je na zadnjem MasterClassu sezone ukradel šov

Mojmir Šiftar pogostil štiri stanovalce doma starejših: To z veseljem naredim

Kateri MasterChef sodnik je že postregel sežgano jed?

Mojmir Šiftar presenečeno: Kdo si ti in kam si skrila Davido?

Kaj bo zakuhal Mojmir Šiftar s svojo ekipo?

Mojmir Šiftar na MasterClassu: V nadaljevanju ne bo več milosti

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330