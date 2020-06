Chorchyp bo junij preživel v družbi otrok

Denis Porčič - Chorchyp, ki ga večina pozna kot raperja, borca in trenerja, nekateri pa tudi kot igralca in presenetljivo dobrega plesalca, je pred novim projektom. Superfinalist prve sezone plesnega šova Zvezde plešejo namreč v juniju pripravlja poletni kamp za otroke.

Denis bo drugo polovico junija preživel v Kranjski gori, saj organizira Poletni Samurai kamp, kamor so vabljeni otroci med sedmim in štirinajstim letom, na stežaj pa bo odprl vrata tudi socialno ogroženim otrokom. ''Otroci so zame nekaj najbolj iskrenega in nepokvarjenega, zato mi je v užitek delo z njimi. Nekako mi vrnejo vso vloženo energijo, ko me objamejo na treningih, ko se zatečejo k meni ob težavah ali ko rabijo nasvet. Lepo je videti, da sem jim velik vzor, to je res neprecenljivo,'' je povedal Chorchyp, ki se poletnega kampa za otroke že zelo veseli. Svoje življenjske izkušnje in znanje že več kot dvajset let prenaša vsem generacijam, prihajajoči kamp pa bo namenjen izključno otrokom, ki bodo v času treh dni spoznavali različne tehnike borilnih veščin, pridobivali znanje tujih jezikov, na voljo pa bodo tudi kreativne urice ter trening za razvijanje motoričnih sposobnosti.

icon-expand Denis Porčič - Chorchyp v juniju pripravlja kamp za otroke med sedmim in štirinajstim letom starosti. FOTO: Aljoša Kravanja

Chorchyp se ob tem nostalgično spominja svojih športnih začetkov: ''Ko sem začel trenirati karate pri enajstih letih, sta mi bila moja dva trenerja velika vzornika. V resnici sta me s svojim odnosom in znanjem poslala na pravo pot, na kateri sem še danes danes, čeprav bi lahko končal nekje med kriminalci ali odvisneži. Pravi trenerji in borilne veščine so bile odličen recept za moj uspeh in za to kar danes sem.''Ko je kasneje ostal brez trenerja in se je za profesionalne borbe moral pripravljati sam, je pričel še bolj ceniti trenersko delo.

icon-expand Chorchyp obožuje otroke, saj pravi, da od njih dobi ogromno energije. FOTO: osebni arhiv

Zato želi kot trener ponuditi nekaj več kot od zgolj fizičnega treninga:''Zaradi vseh teh izkušenj hočem svojim varovancem nuditi prav vse kar rabijo, jim stati ob strani, pokazati pravo pot in jim ponuditi nekaj, kar sam nisem imel. Hočem biti učitelj, coach in ne samo trener, ki ti šteje koliko ponovitev si naredil, ti zaračuna in gre, ampak želim jim stati ob strani. Otrokom tako pomagam v šoli, v življenju, jih spodbujam, učim, sem zraven ob vzponih in padcih ter jim nudim vso oporo tudi, ko je telovadnica zaprta.''

icon-expand Otrokom želi postati vzor in človek, na katerega se lahko zanesejo. FOTO: osebni arhiv