Chorchyp bo kmalu še zadnjič stopil v kletko

Napeto je, pravi, že skoraj 7 let ni zares stal v ringu ... "Vzhičen sem, upam, da bom naredil to, kar znam, kakor smo taktiko pripravili, in to je to," je dejal Chorchyp.

Kljub temu, da je izkušen borec, bo kar nekaj stvari prvič. Rokavice, kletka, namesto ringa ... "Čisto je drugo, vse borbe sem delal v kickboxingu, se pravi pokrivanje, že udarjanje je čisto drugače, tako da, ampak glej, v življenju se moraš vsega navaditi. Tudi ko sem bil v Zvezdah plešejo, nisem znal plesati in na koncu sem prišel do finala," je povedal in dodal: "Tudi če si malo starejši, jaz imam zdaj 46, še vedno lahko loviš svoje sanje in to hočem tudi sporočiti vsem mladim, ki trenirajo."

Ob pričakovanju zadnje borbe so že treningi precej čustveno nabiti. "Ful imam nostalgijo na vse borbe, ki so se zgodile tukaj v Tivoliju in v Stožicah in tudi drugje po svetu. To bo nekaj neverjetnega. Tako da v tem trenutku se bo tudi snemal moj dokumentarec, eden je nastal pred prvo borbo, ker sem šel v bistvu v prvo profesionalno borbo brez amaterskih izkušenj, zdaj pa se bo snemal drugi dokumentarec, ki bo pač za zadnjo borbo," je dejal Porčič in dodal: "Pridite vsi v Stožice podpreti slovenske borce in borbe nasploh, če pa ne morete, pa obstaja VOYO, pojdite pogledati, ker bo res atraktivno in zanimivo."