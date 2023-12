Cirkuški spektakel skupine Recirquel poln vratolomnih akrobatskih točk

Konec decembra bo oder Gallusove dvorane zasedla ena najslavnejših evropskih skupin, ki ustvarja v polju sodobnega cirkusa – Recirquel. V predstavi Solus Amor režiserja in koreografa Bencea Vágija bo na silvestrovo in dan pred tem izvedla spektakel, poln vratolomnih, dih jemajočih akrobatskih točk in veličastne koreografije v enkratnem cirkuškem šovu, ki združuje sodobni cirkus, klasični balet in sodobni ples. Prepoznavni znak dela je cirque danse, žanr, ki ga je v prejšnjih letih zasnovala in uveljavila njegova skupina Recirquel.

Solus Amor govori o različnih izrazih ljubezni, odstira njene globine, raziskuje njene plasti in oblike. Dogajanje v predstavi večinoma poteka nad odrom, ob uprizarjanju pravega 'baleta v zraku' pred očmi gledalcev. Ustvarjalci v kljubovanju zakonom fizike zahtevne plesne gibe izvajajo ob vtisu lahkotnosti, z gracioznostjo in liričnostjo. Vse to v sozvočju z osrednjo temo dela: ljubeznijo in njenimi različnimi izrazi. Avtorska glasba, veličastna scenografija in svetlobno oblikovanje ustvarjajo ozračje, ki gledalce subtilno vsrka vase. Tokrat se nastopajočim na odru pridružuje tudi žival – koreograf je vrhunskemu južnoafriškemu lutkarju in režiserju lutkovnega gledališča Janniju Youngeju naročil izdelavo polarnega medveda v naravni velikosti.

Kot pri vsaki produkciji skupine Recirquel je ključen vidik dela tudi tokrat skladna prepletenost zvočnega in vizualnega sveta. Skladateljica Edina Szirtes je v sodelovanju z Gáborjem Zerjékom ustvarila kompleksno in večplastno glasbeno kuliso. Stara komorna glasba in kristalno čisti glasovi, spojeni s prvobitnimi melodijami in futurističnimi učinki, ustvarjajo vtis presenetljivega, neslutenega. Enako kot glasba se tudi vizualije scenografa Pétra Klima in kostumografinje Emese Kaszi navdihujejo tako pri daljni preteklosti kot bližnji prihodnosti.