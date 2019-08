Čistilka Fata praznuje 20 let: Ali to sploh še koga zanima?

Mineva že 20 let, odkar je slovensko občinstvo prvič spoznalo ekipo priljubljene serije TV Dober dan. Novinarja Ana in Samo, tržnik Merkatori, pomočnik direktorja Miran Podrepnik, direktor John Smith, kamerman Izidor, montažer Luka, tajnica Ingrid, točajka Zofka in seveda vsesplošno priljubljena čistilka Fata so liki, ki so za vedno zaznamovali slovensko televizijo.

In ker je začutila, da Fata še vedno zanima ljudi, se je odločila, da se ob njeni 20. obletnici z likom vrača na priljubljeni festival stan-up komedije Panč. A njuno ponovno srečanje bo malce drugačno – tokrat bo Lucija na Panču predstavila Fato v obliki lutke. Igralka je prva in za enkrat edina ventrilokvistka (trebuhogovorka, op. a.) v Sloveniji in se je odločila, da Fato in novo strast združila v eno. "Prav zato, ker še vedno sprašujejo po Fati in ker bo oktobra dvajsetletnica TV Dober dana, sem se odločila: ‘Še vedno želite Fato? Prav, pa jo imejte! Ampak na moj način!’ (smeh) Ker sem v vmesnem času postala ventrilokistka, je Fata postala lutka.”

Ko smo Lucijo Ćirović vprašali, če se še kdaj zgodi, da ji še kdo reče Fata , pove, da se to še vedno dogaja, a redko. Doda pa, da težko mine kakšen intervju, ne da bi novinar omenil simpatično čistilko: "Skoraj vsak intervju še vedno vsebuje kakšno vprašanje o Fati. Ob tem si mislim: 'Ste resni, a to sploh še koga zanima?' Ker mene ne bi, ampak očitno, da ja."

Tokrat Fata brez značilne izrazne mimike

Lucija, ki vedno stavi na dobro voljo in humor, pa ni ena tistih, ki bi ubrala lažjo pot. Ne, igralka dolenjskih korenin pravi, da si je s tem, da je Fata postala trebuhogovorska lutka, samo otežila delo. "Ventrilokvizem je veščina, kjer izvajalec preko govora brez premikanja ustnic daje vtis, da glas prihaja od drugod (npr. lutke) in ne od njega samega. In to me trenutno najbolj veseli, napolnjuje in kreativno bogati. Da ne boste mislili, to zame ni lažja, ampak hudičevo težja pot! V vlogi Fate sem veliko humornega posredovala tudi z obrazno mimiko in govorico telesa, sedaj pa to odpade. Posojati glas lutki brez premikanja ustnic, a obdržati enak glas in enako energijo ter biti ob enem smešen, ni lahko. Ampak treba se je nenehno truditi in delati na napredku."

Majavi začetki: Lucija in Fata se sprva nista najbolje ujeli

Za 24ur.com je Lucija razkrila, kakšno je bilo prvo srečanje s Fato: "Najino prvo spoznanje pravzaprav ni bilo preveč prijetno." Povedala je, da jed prvi del TV Dober dana bila tudi njihova avdicija. "Režiser je izza kamere spraševal vsakega posebej klasična vprašanja: od kod ste, kakšne so vaše kvalifikacije in podobno, kamera je snemala, tonski mojster pa je držal mikrofon na palici, da se ga ni videlo v kadru. Vsi moji soigralci so bili samozavestni, govorili so na dolgo in široko kot "strgani dohtarji", jaz kot Fata pa sem bila bolj redkobesedna, zdelo se mi je, da se mi ne utrne prav nič pametnega oziroma duhovitega. Zato sem se po snemanju počutila nezadovoljno,” je prvi snemalni dan za naš medij opisala nasmejana Lucija.

No, zgodba ima, seveda, srečen konec. Lucija in Fata sta hitro razvili prijateljski odnos, saj je bilo, ko so pogledali končni izdelek, vse v redu. Še več. Lucija je bila nad Fato navdušena: "Moj nastop je izpadel odlično; res da nisem veliko govorila, ampak sem izvedla veliko fizičnega humorja – na primer z metlo, dvignjeno v zrak sem oponašala tonskega mojstra, kako drži mikrofon v roki, pa tudi tišine so delovale zelo smešno. No, in od takrat naprej sva postali prijateljici."

Vloga, ki zaznamuje kariero: prednost ali breme?

Zdi se, da imajo nekateri igralci to srečo ali pa nesrečo, odvisno od perspektive, da dobijo vlogo, ki jim je pisana na kožo, jo igrajo več let in se, v očeh gledalcev, skoraj transformirajo v dotični lik. Znano je, da si britanski igralec Daniel Radcliff želi, da bi ga ljudje poznali kot dobrega igralca in ne le kot ‘tistega fanta, ki je uprizoril Harryja Potterja’. Kako pa Lucija gleda na te vloge, glede na to, da jo je čistilka Fata precej zaznamovala?

"Vedno je lahko oboje: tako prednost kot breme. Meni je Fata prinesla prepoznavnost, ogromno nastopov in s tem izkušenj. Po drugi strani pa me še vedno nekateri poznajo samo po tej vlogi, čeprav sem v teh 20 letih naredila ogromno drugih stvari. Očitno nobena ne preseže učinka, ki ga je Fata imela na ljudi," je za nas povedala Lucija, ki se bo s Fato na oder na Ljubljanskem gradu vrnila v okviru Panča, ki letos poteka med 20. in 25. avgustom.