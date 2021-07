Član Ansambla Stil postal očka, s partnerico dobila hčerko Ulo

Član ene bolj priljubljenih mladih zasedb, Ansambla Stil, je drugič postal očka. S partnerico sta se razveselila prihoda druge hčerke, ki sta ji nadela ime Ula. Denis Golavšek nam je povedal, kako je na prihod sestrice reagirala prvorojenka Gaja, in pojasnil, kako usklajuje službo, ansambel in družinsko življenje. Med tem, ko je Denis na očetovskem dopustu, pa so se fantje zasedbe vrgli v iskanje novega člana.

Denis Golavšek, baskitarist Ansambla Stil, je s partnerico Špelo dobil drugega otroka, hčerko Ulo. "Prvorojenka Gaja je na prihod novorojenčka reagirala zelo čustveno. Komaj je čakala, da pride iz trebuščka, in bila je zelo vesela, ko jo je dočakala," je glasbenik povedal za 24ur.com in dodal, da sta za drugo hčerko iskala ime, ki bi harmonično zvenelo s priimkom Golavšek: "In tako imamo Ulo."

Ansambel Stil išče novega harmonikaša, saj se je nekdanji član Matic Golavšek odločil, da se bo bolj posvetil družini.

Usklajevanje službe, nočnih vstajanj in Ansambla Stil Denis ni le stalni član Ansambla Stil, ima tudi redno službo in zdaj kar dve majhni hčerki. Zaveda se, da je zaradi službe in drugih obveznosti veliko odsoten in da ženo veliko pušča samo z dvema majhnima otrokoma: "Ampak jo moram res pohvaliti, kako je razumevajoča in predvsem nikoli ne pokaže, da bi ji to predstavljalo težavo. Kar se službe tiče, se oba zavedava, da je to nekaj, kar je obvezno, kar se tiče Stila, pa razume, v kako veliko veselje mi je to. Jaz pa se trudim, da jo takrat, ko sem doma, čimbolj razbremenim." Kar se tiče ponočevanja z Ulo, menjave pleničk in vseh obveznosti, ki pridejo ob novorojenčku, Denis pravi, da je vse to žena instinktivno prevzela: "Se bom pa pri menjavanju pleničk sigurno vključeval, tako kot sem se pri starejši hčerki." Dodaja, da si želita še enega otroka, a da bosta zaenkrat še malo počakala in videla, koliko bo želja izvedljiva.

'Očetovska skrb do hčerk je zelo močna' Na hipotetično vprašanje, kako si predstavlja, da bo, ko bosta hčerki najstnici, Denis odgovori: "Ne znam se še postaviti v vlogo očeta najstnic. Bojim se, da bom pretirano zaščitniški do svojih punc, a sem hkrati po srcu veseljak in jima ne želim kratiti zabav in veselja. Kljub temu pa je ta očetovska skrb vseeno zelo močna. Moral bom sam pri sebi sklepati kompromise, da ju ne bom pretirano zapiral v sobo." (smeh) Pravi tudi, da bo izjemno vesel, če bosta tudi oni dve, tako kot on, vzljubili glasbo, a da ga bo najbolj veselilo, če bo videl, da bosta delali nekaj, kar njima prinaša zadovoljstvo. Pa naj bo to glasba ali karkoli drugega.

Ansambel Stil išče novega člana In če Denis uspešno usklajuje službo, Ansambel Stil in družinsko življenje, se je eden od članov odločil, da tako ne more več naprej, zato fantje iščejo novega člana. Matic Golavšek je pred kratkim povil otroka, zato v Ansamblu iščejo novega harmonikaša. Fantje se že veselijo, da spoznajo potencialne kandidate in predvsem komaj čakajo, da z njim na oder stopijo drugo leto, na težko pričakovani Kraljici Veselici, ki bo potekala med 24. in 26. junijem.

"Pred 11 leti smo začeli kot mladi fantje polni zagona in niti slučajno si nismo predstavljali, kam nas bo naš hobi in veselje do glasbe pripeljalo. Postali smo prepoznavna glasbena skupina z veliko uspešnicami in vse to zahteva ogromno časa a nam je hkrati tudi v izjemno veselje. Marsikdaj so zaradi tega na stranskem tiru naši ostali hobiji, prijatelji, pri nekaterih tudi punce, žene in celo otroci. Vsi imamo med tednom službe, večino vikendov nastope, včasih nastopamo tudi med tednom. Tu so še vaje, ustvarjanje novih pesmi, vsi televizijski in radijski nastopi in tako dalje. Ni vedno lahko usklajevati vse te obveznosti ampak je vredno. Poslušalci nam vso vložene energijo večkratno povrnejo, ker nas imajo radi in nas radi poslušajo in to je to kar šteje in daje motivacijo za nadaljnje delo," je za naš portal povedal Franc Gašper Jazbec in pojasnil, kaj iščejo v novem članu: "Uf, tu je pa dosti za povedati! (smeh) Malo se hecam, ampak je pa nekaj resnice v tem. Ansambel Stil je kvalitetno res precej dovršen ansambel, kar nam priznavajo tudi mnogi glasbeni kolegi in to je področje, kjer ne popuščamo. Kvaliteta skupine mora ostati vsaj na istem nivoju kot je bila do sedaj, zato iščemo nekoga, ki harmoniko zares obvlada. Tudi naše pesmi niso povsem enostavne za igranje, zato mora imeti res odlično znanje inštrumenta in neizmerno veselje do ustvarjanja glasbe. Prav tako je pogoj tudi ta, da poje prvi tenor, saj se le tako lahko najbolje dopolnjujemo. Zaradi logistike bi želeli, da je doma nekje v istem delu Slovenije kot mi. Vse ostalo je stvar dogovora."

