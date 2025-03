Član Dunking Devilsov po potresu na Tajskem: Hvala bogu ni alarma za cunami

"Torej midva sva trenutno na Phuketu, tukaj je vse v redu, potresa ni bilo čutiti. Je mogoče malo zaskrbljenosti v zraku, ker ne veva, kako bo z vsemi stvarmi. Tudi gledala sva alarme za cunami, jih hvala bogu ni in jih ne bo," nam je zaupal član skupine Dunking Devils Teo Čeh in dodal: "Veliko ljudi je izrazilo skrb, pisali so nama na Instagram, hvala vam. Na tem koncu je zaenkrat vse v redu, ljudje normalno delujejo, se zabavajo, kopajo, verjetno pa za Bangkok ne velja isto."

V glavnem mestu Tajske se je nahajala fotografinja Urša Premik, ki jo je močan potres izjemno pretresel. "Hej, ljubki ljudje! Zasuli ste me s sporočili, v katerih ste me spraševali, ali sem v redu in na varnem. Trenutno ne morem odgovoriti vsakemu posebej, zato pišem tukaj. Sem na varnem, a še vedno v šoku in premlevam celotno situacijo. Med potresom sem bila v osemnadstropni stavbi in ne spomnim se, kdaj sem nazadnje tako hitro tekla po požarnih stopnicah v iskanju izhoda," je zapisala na družbenem omrežju in dodala: "Vse se je treslo kot noro, ljudje so kričali, nekateri so padali po tleh. K sreči je stavba ostala nedotaknjena, a moje srce je s tistimi, ki so izgubili življenje, in tistimi, ki so ujeti v drugih zgradbah in podrtem nebotičniku. To je zagotovo izkušnja, ki je nisem nikoli želela doživeti, vendar sem hvaležna, da sem živa. Vsem pošiljam objemčke."