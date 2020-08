Slovence so prišli zabavat tujci, naši umetniki pa so konec tedna znova navdušili pri naših južnih sosedih. Člani Anton Podbevšek teatra so namreč že četrto leto zapored gostovali na otoku Korčula, kjer so letos uprizorili Claudel-Lacanovo Talko. Ker je bilo občinstvo mednarodno, so predstavo spremljali tako hrvaški kot angleški podnapisi.