Clinta Eastwooda zaradi filma toži časopis iz Atlante

"Takšen prikaz naše novinarke daje občutek, da naš časopis novinarje spodbuja pri zlorabi spolnih uslug za informacije. To je narobe in predvsem je to neresnično. Je izjemno zlobno in film s tem škoduje našemu ugledu," je v javnem pismu zapisal odvetnik atlantskega časopisa Marty Singer . Pismo so naslovili na Eastwooda, ki je film režiral, na Billyja Raya , ki je poskrbel za scenarij in na vodje filmskega studia Warner Brothersa.

V filmu je prikazano, da novinarka Scruggs spi z agentom FBi, da bi iz njega izvlekla čim več informacij o bombnem napadu. Scruggs je tudi v resnici raziskovala, ali FBI preiskuje ozadje Richarda Jewella in njegovo vlogo pri bombnem napadu. Jewell je varnostnik, ki je policijo v času olimpijskih iger opozoril na tiktakajočo bombo in poskrbel, da je bilo veliko manj žrtev, kot bi jih lahko bilo, če ne bi ukrepal pravočasno.

Odvetnik Singer, ki je v preteklosti zastopal mnoga imena zabavne scene, kot so Sylvester Stallone, Charlie Sheen in Jeremy Piven, je zapisal, da Eastwoodu in drugim odgovornim za takšen prikaz pokojne novinarke atlantskega časopisa grozi s tožbo zaradi obrekovanja.

"Zdi se nam skrajno problematično, sploh v času, ko so mediji nenehno tarča napadov, da film prikazuje, da novinarji delajo na takšen način," je Riley povedal za Daily Beast.

Veliko novinarjev je po ogledu filma vlogo Olivie Wilde označila za izjemno dolgočasno in predvsem, da je interpretacija njenega lika napačna. Wilde pravi, da je o svojem liku pred snemanjem filma raziskala, kdo je in kakšna je. Atlantski časopis se je, takoj po njeni izjavi, javil in povedal, da prijatelji in družina pokojne Scruggsove pravi, da jih Wildova nikoli ni prosila za pomoč, da bi lik, ki ga je upodobila, spoznala preko njih.