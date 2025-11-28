Človeški katapulti, pod katere so se podpisali Slovenci

Najbolj adrenalinski slovenski akrobati so poskrbeli za nov presežek. Ekipa Dunking Devils je v spektakularni Red Bullovi akciji, ki so jo načrtovali kar dve leti, prispevala svoje osupljive, ročno izdelane človeške katapulte, s katerimi so z vrha gorskega pobočja izstrelili tri najboljše zračne atlete na svetu. Človeški top, ki ga je za enega svojih najpopularnejših posnetkov uporabil tudi sloviti youtuber MrBeast, so Devilsi od ideje do realnosti pripeljali popolnoma sami.

Akcija, pri kateri so sodelovali Slovenci, je odgovor na vprašanje, kako daleč lahko gredo človeški letalci, če združijo ustvarjalnost, inženirsko znanje in pogum, iste vrednote, ki že leta ženejo akrobate Dunking Devils pri ustvarjanju njihovih projektov.

Človeški katapulti kot slovenski prispevek v globalni projekt FOTO: Joerg Mitter icon-expand

Projekt združuje wingsuit pilote, padalce, paramotoriste, pilote reaktivnih letal in inženirje za drone. Posnetki so nastajali v desetih državah, med drugim v Švici, Italiji, ZDA in na Bahamih, in skupaj prikazujejo neprekinjeno zaporedje, ki je delno akcijski film in delno umetniški projekt. Vsaka ovira je nastala iz divjih zamisli atletov, združenih v eno "zračno igrišče". Eno izmed najdrznejših poglavij poligona je prav trojni človeški katapult. Trije katapulti na gorskem sedlu so hkrati izstrelili wingsuit pilote v nebo, jim dali hitrost in višino, ki je s klasičnim 'base' skokom ni mogoče doseči. DD Squad je v sodelovanju z Red Bullovo ekipo razvil in postavil ogromne katapulte ter poskrbel za testiranja, varnost in izvedbo. "Resni pogovori o napravi, ki bi nas lahko izstreljevala v zrak, so stekli jeseni 2023," je pojasnil Gašper, direktor in akrobat DD Squada. "Najprej smo razvili top, ki se je izkazal za uspešnico, letos pa smo naredili še katapult. Nepopisno ponosni smo, da so naši katapulti postali del projekta takšnih razsežnosti. Za nas je to enako kot osvojitev olimpijskega zlata."

Človeški katapulti kot slovenski prispevek v globalni projekt FOTO: Joerg Mitter icon-expand

Za inženirsko zasnovo katapultov stoji Maks, magister strojništva, inženir in akrobat DD Squada, ki je moral njihovo "noro idejo" pretvoriti v natančno delujočo napravo. "Na začetku je bil top bolj sanjski projekt kot realnost. Ko pa smo se resno lotili razvoja, je postalo jasno, da bo šlo za izjemno zahteven sistem. Doseči smo morali vsaj 30 metrov dosega, ponovljivost izstrelitev brez napake, visoko vzdržljivost pri čim manjši masi in seveda absolutno varnost za akrobate." Ekipa je začela s skicami na beli tabli in osnovnimi izračuni po Newtonovih zakonih, nato pa razvila lasten preračun, ki danes na podlagi mase človeka, kota izstrelitve in nastavljene moči izračuna trajektorijo leta, največjo višino, hitrost in doseg. Z iteracijami in meritvami na terenu so prišli do sistema, ki rezultate vsake izstrelitve napove z natančnostjo približno 1–2 odstotka. "Najbolj me je presenetilo, kako hitro se izstrelitev zgodi in kako intenziven je občutek, ko telo doživi tak pospešek. Človeška čutila niso vajena takih razmer, čas se ti dobesedno raztegne. To je trenutek, ko se zelo jasno zaveš, zakaj mora inženiring delovati popolno," je priznal Maks.

Človeški katapulti kot slovenski prispevek v globalni projekt FOTO: Dunking Devils icon-expand