Človeški katapulti, pod katere so se podpisali Slovenci

Akcija, pri kateri so sodelovali Slovenci, je odgovor na vprašanje, kako daleč lahko gredo človeški letalci, če združijo ustvarjalnost, inženirsko znanje in pogum, iste vrednote, ki že leta ženejo akrobate Dunking Devils pri ustvarjanju njihovih projektov.
Projekt združuje wingsuit pilote, padalce, paramotoriste, pilote reaktivnih letal in inženirje za drone. Posnetki so nastajali v desetih državah, med drugim v Švici, Italiji, ZDA in na Bahamih, in skupaj prikazujejo neprekinjeno zaporedje, ki je delno akcijski film in delno umetniški projekt. Vsaka ovira je nastala iz divjih zamisli atletov, združenih v eno "zračno igrišče".
Eno izmed najdrznejših poglavij poligona je prav trojni človeški katapult. Trije katapulti na gorskem sedlu so hkrati izstrelili wingsuit pilote v nebo, jim dali hitrost in višino, ki je s klasičnim 'base' skokom ni mogoče doseči. DD Squad je v sodelovanju z Red Bullovo ekipo razvil in postavil ogromne katapulte ter poskrbel za testiranja, varnost in izvedbo. "Resni pogovori o napravi, ki bi nas lahko izstreljevala v zrak, so stekli jeseni 2023," je pojasnil Gašper, direktor in akrobat DD Squada. "Najprej smo razvili top, ki se je izkazal za uspešnico, letos pa smo naredili še katapult. Nepopisno ponosni smo, da so naši katapulti postali del projekta takšnih razsežnosti. Za nas je to enako kot osvojitev olimpijskega zlata."
Za inženirsko zasnovo katapultov stoji Maks, magister strojništva, inženir in akrobat DD Squada, ki je moral njihovo "noro idejo" pretvoriti v natančno delujočo napravo. "Na začetku je bil top bolj sanjski projekt kot realnost. Ko pa smo se resno lotili razvoja, je postalo jasno, da bo šlo za izjemno zahteven sistem. Doseči smo morali vsaj 30 metrov dosega, ponovljivost izstrelitev brez napake, visoko vzdržljivost pri čim manjši masi in seveda absolutno varnost za akrobate."
Ekipa je začela s skicami na beli tabli in osnovnimi izračuni po Newtonovih zakonih, nato pa razvila lasten preračun, ki danes na podlagi mase človeka, kota izstrelitve in nastavljene moči izračuna trajektorijo leta, največjo višino, hitrost in doseg. Z iteracijami in meritvami na terenu so prišli do sistema, ki rezultate vsake izstrelitve napove z natančnostjo približno 1–2 odstotka. "Najbolj me je presenetilo, kako hitro se izstrelitev zgodi in kako intenziven je občutek, ko telo doživi tak pospešek. Človeška čutila niso vajena takih razmer, čas se ti dobesedno raztegne. To je trenutek, ko se zelo jasno zaveš, zakaj mora inženiring delovati popolno," je priznal Maks.
V končnem videu DD Squadovi katapulti nastopijo v eni od najbolj ikoničnih sekvenc. Trije wingsuit piloti so istočasno izstreljeni z gorske platforme, dobijo hitrost in višino, ki ju z običajnim skokom ne bi bilo mogoče doseči, nato pa se združijo v formacijo in slalom med piloni v visokogorskem okolju. Prizor odpre del poligona, ki se kasneje nadaljuje v druge discipline, od letenja med letali do spektakularnega nočnega preleta skozi 600 dronov v obliki velikanske pločevinke energetske pijače nad Dubajem.
Za Maksovo inženirsko oko je bil ključni mejnik tudi trenutek, ko je ekipa v tujini katapult preizkusila pri najvišjih nastavitvah moči. "Dobro je, da poznamo meje naprave. Tako vemo, zakaj jih v praksi ne presegamo in kako daleč je še varno. Projekt nam je dal idealno priložnost, da te meje preverimo v realnem, a kontroliranem okolju."
Za DD Squad je sodelovanje z znano znamko energetske pijače dolgoletna želja. Gašper priznava, da je bila kot direktorju njegova največja investicijska odločitev razviti top brez jasnih ciljev, a se je tveganje izkazalo za pravo: "Naš katapult je bil prepoznan kot izvirna in navdihujoča naprava. Pijača je sinonim za največje adrenalinske podvige, zato je naše sodelovanje potrditev, da smo na pravi poti." DD Squad vidi prihodnost v nadaljnjem razvoju izstrelitvenih naprav in partnerstvih pri drznih projektih. Ekipa razmišlja o uporabi pnevmatike in magnetne fizike ter išče nove načine, kako meje mogočega premakniti še višje.
