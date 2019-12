Cool Fotr izgubil poročni prstan

"Pazi to, kakšen 'šalabajzer' sem. S Tejo sva se poročila 29. 9. in meni je v tem času uspelo izgubiti prstan, moj poročni prstan, ki mi je res veliko pomenil in mi ga je uspelo izgubiti. Vedno, ko sem šel na košarko, sem ga dal v športno torbo, zdaj pa je kar čudežno iz te torbe izginil. Pregledal sem cel stanovanje, avto, vse, kar je bilo možno … Ni ga, enostavno se je pogreznil v zemljo. Če slučajno kje kdo sreča moj poročni prstan, kar je mala verjetnost, na njem piše Jani, rose gold barve je, naj mi piše v nabiralnik za elektronko pošto," je Jani Jugovic nagovoril svoje sledilce v Instagramovi zgodbi.

"Glede na to, da on vse izgubi, to ni nič novega. Ne vznemirjam se kaj preveč. Pojma nimam, kaj bo naredil. S tem se ne ukvarjam, zato, ker vsak dan kaj izgubi. Nisem vraževerna in nisem se poročila zaradi prstana, ampak zaradi njega. Glede na to, da sem ga sprejela takega, kot je, je to čisto običajno, da to izgubi," je izgubo prstana za 24ur.com komentirala Teja in dodala, da se po poroki ni nič spremenilo. "Imam občutek, da sva poročena že od prvega dne, ko sva se spoznala."