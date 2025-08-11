Ob Zbiljskem jezeru so se pretekli konec tedna zbrali ljubitelji countryja. Že sedmo leto je namreč potekal tridnevni festival, ki je združil glasbo, kulinariko in pravo zabavo. Udeleženci in udeleženke so se na plesnih delavnicah med drugim lahko preizkusili v plesih, ogledali so si tudi koncert country skupin.
Kot je povedal organizator David Prestor, plesalcem ne smejo manjkati škornji s polno peto in klobuk, poleg tega pa so priporočljive tudi kavbojke in karirasta srajca. "Country plese lahko vsak pleše. Nekje je treba začeti. Najprej potrebuješ učitelja, ki ti pokaže osnove, ko pa razumeš osnovne korake, pa je le še zaporedje," je dejal Prestor, ki poudarja, da so ti plesi tudi v Sloveniji vse bolj priljubljeni.
- FOTO: Špela Jambriško
Country je v zadnjih letih doživela preporod, vse več glasbenih izvajalcev in izvajalk popa se namreč odloča tudi za to zvrst. "Mislim, da je elektronska glasba postala preveč enolična in rutinska. Pri countryju pa melodija poustvari vzdušje," je dejal eden od obiskovalcev festivala.
Drugi je temu dodal, da mu je dogodek všeč predvsem zato, ker se ta dan lahko obleče v t. i. kavbojska oblačila. "Country ima svoj čar. /.../ Mislim, da vsi radi jemo hrano z ameriškega žara, zato je tudi velik obisk," je še dodal.
Od vseh aktivnosti, ki jih je ponujal festival Wild West Fest on Fire, se je novinarka Tjaša Železen preizkusila v značilnem country plesu. Kako ji je šlo? Preverite v oddaji 24UR.
