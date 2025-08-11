'Country ima svoj čar'

Ob Zbiljskem jezeru so se pretekli konec tedna zbrali ljubitelji countryja. Že sedmo leto je namreč potekal tridnevni festival, ki je združil glasbo, kulinariko in pravo zabavo. Udeleženci in udeleženke so se na plesnih delavnicah med drugim lahko preizkusili v plesih, ogledali so si tudi koncert country skupin.

Kot je povedal organizator David Prestor, plesalcem ne smejo manjkati škornji s polno peto in klobuk, poleg tega pa so priporočljive tudi kavbojke in karirasta srajca. "Country plese lahko vsak pleše. Nekje je treba začeti. Najprej potrebuješ učitelja, ki ti pokaže osnove, ko pa razumeš osnovne korake, pa je le še zaporedje," je dejal Prestor, ki poudarja, da so ti plesi tudi v Sloveniji vse bolj priljubljeni.