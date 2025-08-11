Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Domača scena

'Country ima svoj čar'

Medvode, 11. 08. 2025 17.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M. , Tjaša Železen
Komentarji
0

Medvode in okolica so bili cel minuli vikend v znamenju kavbojskih klobukov in škornjev. Ljubitelje ameriške country kulture je že sedmo leto zapored navdušil Wild West festival, največji tovrstni dogodek v Sloveniji. Ob Zbiljskem jezeru so se tri dni družili ljubitelji country glasbe, plesov, veliko zanimanja so pritegnile tudi delavnice peke na žaru. Organizatorji festivala so predstavili tudi osnove metanja lasa in podkev, najbolj pogumni so se poskusili v jahanju električnih bikov.

Ob Zbiljskem jezeru so se pretekli konec tedna zbrali ljubitelji countryja. Že sedmo leto je namreč potekal tridnevni festival, ki je združil glasbo, kulinariko in pravo zabavo. Udeleženci in udeleženke so se na plesnih delavnicah med drugim lahko preizkusili v plesih, ogledali so si tudi koncert country skupin.

Kot je povedal organizator David Prestor, plesalcem ne smejo manjkati škornji s polno peto in klobuk, poleg tega pa so priporočljive tudi kavbojke in karirasta srajca. "Country plese lahko vsak pleše. Nekje je treba začeti. Najprej potrebuješ učitelja, ki ti pokaže osnove, ko pa razumeš osnovne korake, pa je le še zaporedje," je dejal Prestor, ki poudarja, da so ti plesi tudi v Sloveniji vse bolj priljubljeni.

Country je v zadnjih letih doživela preporod, vse več glasbenih izvajalcev in izvajalk popa se namreč odloča tudi za to zvrst. "Mislim, da je elektronska glasba postala preveč enolična in rutinska. Pri countryju pa melodija poustvari vzdušje," je dejal eden od obiskovalcev festivala.

Drugi je temu dodal, da mu je dogodek všeč predvsem zato, ker se ta dan lahko obleče v t. i. kavbojska oblačila. "Country ima svoj čar. /.../ Mislim, da vsi radi jemo hrano z ameriškega žara, zato je tudi velik obisk," je še dodal.  

Od vseh aktivnosti, ki jih je ponujal festival Wild West Fest on Fire, se je novinarka Tjaša Železen preizkusila v značilnem country plesu. Kako ji je šlo? Preverite v oddaji 24UR.

KANTRI ples zda
Naslednji članek

Gaja Filač s fantom uživala na Mljetu

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089