Čustven začetek Toura: Tadeju Pogačarju zaročenka namenila ganljivo popotnico

Galeriji fotografij kolesarskega asa je 28-letnica pripisala: "Tukaj je, najpomembnejša objava leta. Za temi fotografijami ni neke velike zgodbe ... od počitnic do trdega dela, sklenjen krog, kot vsako leto. Ena skupna stvar na vseh je Tadej, kako ga vidim jaz in kako on gleda mene. Nekoč sem prebrala, da si drugačna oseba vsakemu, ki ga srečaš v življenju. Vsak dan se počutim blagoslovljeno, da sem te spoznala in da si zame takšen, kot si. Uživaj v svojem krogu po Franciji. Ostani ti in pazi nase!"

26-letni Pogačar, ki je na Touru slavil že leta 2020, 2021 in 2024, je svoje dekle zaročil pred skoraj štirimi leti. "Rekla je da," je takrat ob objavi vesele novice zapisal in dodal, da se sanje zares uresničujejo.