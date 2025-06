Čustvena Nadiya Bychkova: Želela bi si, da bi lahko upočasnila čas

"Moja sladka deklica ... danes si stara 9 let. Devet! Iskreno ne vem, kdaj se je to zgodilo. En trenutek si bila ta majhen dojenček v mojem naročju ... in zdaj si tukaj – rasteš, siješ in postajaš ta neverjetna oseba, na katero sem tako ponosna. Ti si moje srce tam zunaj v svetu – prijazna, radovedna, močna, polna smeha in iskric. Vsak dan s tabo je darilo in želela bi si, da bi lahko upočasnila čas, samo da bi se vsakega trenutka držala še malo dlje," je med drugim zapisala in dodala, da bo za vedno njena največja oboževalka.