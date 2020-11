Damir Raković Ponorelii, umetnik, ki oblači Dina Merlina in Senidah

Damir Raković je svojo ljubezen do mode in umetnosti začutil že zelo zgodaj. Za naš portal je povedal, da je bila njegova kreativna plat že od nekdaj jasno izražena. ''Vse od prve ročno izdelane fantazijske večerne obleke za lutke, študija zgodovine oblačenja v Zagrebu do samostojne in vse bolj prepoznavne modne znamke Ponorelii se riše moja umetniška pot,'' je povedal 34-letni umetnik in dodal, da so ga poti, ki jih je prehodil v tujini, znova pripeljale v Ljubljano, in ravno to domače zavetje mu je omogočilo kreativni razvoj in raziskovanje filozofije umetnosti. ''Tukaj sem si postavil lastno bazo, kjer lahko nemoteno in nenehno ustvarjam globalne vsebine vizualne ustvarjalne umetnosti.''

Je človek, ki stoji za modno znamko Ponorelii, ki predstavlja njegovo osebnost in tudi kreativno posebnost. Znamka pa je tudi njegov največji ponos: ''Največji uspeh zame predstavlja predvsem, da lahko po vseh teh letih trdega dela in odrekanja zdaj končno mirno in samostojno ustvarjam ter delujem.'' Dodal je, da je ob tem neizmerno hvaležen vsem, ki so mu stali ob strani in ga v preteklih letih podpirali v vseh pogledih. Pod svojo znamko oblikuje, ustvarja in kreira oblačila, kostume za filme in reklame s fantazijsko vsebino, kostume za videospote in kostume, ki omogočajo gibanje in izražanje na odrih koncertov in drugih kulturnih dogodkov.

Z znamko je dosegel tudi izjemen uspeh na lanskem Ljubljana Fashion Weeku: ''Za kolekcijo, ki sem jo predstavil, sem dobil nagrado za najboljšo kolekcijo. To priznanje je seveda potrdilo moje kreativno izražanje in mi služi kot vodilo za nadaljnje ustvarjanje.''Umetnik pridno dela novo kolekcijo za naslednje leto, v njo pa je vključil tudi znane osebnosti: ''Ko kreiram novo kolekcijo oblačil, začnem z zgodbo, temo in se ji nato popolnoma predam. Z modeli delam zgodbo in se izogibam klasičnemu postavljanju modelov modne revije.''

Njegove kreacije nosijo jasno sporočilo. Damir je priznal, da ideja, ki je bila aktualna nekaj časa in so jo zagovarjali številni oblikovalci, ni bila uspešna. V svet so namreč ponesli idejo 'vsi drugačni, vsi enakopravni', zdaj pa je prišlo drugačno obdobje: ''Vsi drugačni, a vsi skupaj na tem planetu, za katerega moramo bolje poskrbeti. Sprejemanje in razumevanje vsega, kar nas obkroža, z malo spoštovanja, ob tem pa je Ponorelii pravi recept za tovrsten uspeh.''Njegova znamka nagovarja veliko skupino žensk med 25. in 35. letom, ki podpira in razume filozofijo umetnosti in oblikovanja njegove modne znamke.

Presenetila ga je zbirka čevljev zvezdnice Senidah

Damir priznava, da ga navdihuje mnogo stvari, ima pa tudi svojo muzo:''Moja trenutna muza je ena in edina Kukla(Katarina Rešek, op. a.), takoj za njo je filmska podoba Monice Bellucci.'' In ravno Kukla je režiserka videospota 'Mi', ki ga je pred kratkim predstavil Dino Merlin. To pa ni kreatorjevo edino sodelovanje s katerim od velikih imen glasbene scene. Seznam je dolg in impresiven.''Pred leti je britanska pevka Estelle s singlom 'American boy' opazila modno znamko Ponorelii prek ene od slovenskih agencij in takoj kupila nekaj kosov oblačil, kar je očitno prepričalo tudi druge glasbenike, da mi lahko zaupajo, tako idejno kot izvedbeno.'' Damir je poudaril, da ima vsako od sodelovanj svoje posebnosti in se odvija na individualni ravni. Veseli pa ga, da ima z zvezdniki zgolj lepe izkušnje:''Pohvaliti moram vsa velika imena ljudi, s katerimi sem do zdaj sodeloval, saj sem opazil, da je vsak od njih ne samo velik umetnik, ampak tudi velik ljubitelj vseh umetniških in ustvarjalnih panog. Od izbora slik na stenah do pohištva, da ne govorim o lastnih fundusih oblačil in kostumov sodelujočih, ki so prava zakladnica.''Zanimivo je recimo, da ima Dino Merlin na primer celotno zadnje nadstropje hiše namenjeno oblačilom in kostumom iz preteklih projektov in novih vrhunskih dizajnerskih oblačil, kar se umetniku zdi zelo navdihujoče za vse njihove in naše skupne projekte.''Senidah ima na primer tudi odlično zbirko dizajnerskih oblačil in dodatkov. Predvsem sem občudoval njeno zbirko čevljev',' je dodal.