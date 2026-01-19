Danes v prodajo vstopnice za težko pričakovano Noč Modrijanov 2026

Danes ob 10. uri gredo v prodajo vstopnice za dogodek leta, Noč Modrijanov 2026, ki se bo 24. in 25. septembra odvila v Dvorani Stožice. Vstopnice bodo v prodaji na spletu in na vseh prodajnih mestih Eventima ter tudi na bencinskih servisih Petrol, v poslovalnicah Big Banga in Pošte Slovenije.

"Noč Modrijanov vedno delamo tako, kot da je zadnja. Lahko, da je ta zadnja, pa ne zato, ker bi mi nehali igrati, ampak zato, ker je to tako zahteven projekt, da je zanj potrebno veliko dela, predvsem veliko poguma. Zadnja Noč Modrijanov je bila leta 2018, pa je potem zdaj kar dolgo ni bilo, skoraj osem let, in bomo videli, kdaj bo naslednja, upamo, da kmalu," nam je povedal pevec ansambla Blaž Švab.

Ob tem si Modrijani želijo, da bi do vstopnic prišli prav vsi, ki si tega želijo, ter da bi skupaj ustvarili vzdušje, kakršnega Noč Modrijanov še ni doživela. Tokrat bo Noč Modrijanov zasnovana na vrednotah, ki so Modrijanom in njihovemu občinstvu blizu – na spoštovanju, povezanosti in odgovornem odnosu do sveta, v katerem živimo.