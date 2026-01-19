Naslovnica
Domača scena

Danes v prodajo vstopnice za težko pričakovano Noč Modrijanov 2026

Ljubljana, 19. 01. 2026 07.55 pred 47 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Noč Modrijanov 2018

Danes gredo v prodajo vstopnice za dolgo pričakovano Noč Modrijanov 2026, ki se bo septembra kar dve noči zapored odvila v Dvorani Stožice. Glasbeniki svetujejo pravočasen nakup zaradi velikega zanimanja in obljubljajo izjemen dogodek, na katerem bo nastopilo več kot 500 njihovih glasbenih prijateljev.

Danes ob 10. uri gredo v prodajo vstopnice za dogodek leta, Noč Modrijanov 2026, ki se bo 24. in 25. septembra odvila v Dvorani Stožice. Vstopnice bodo v prodaji na spletu in na vseh prodajnih mestih Eventima ter tudi na bencinskih servisih Petrol, v poslovalnicah Big Banga in Pošte Slovenije.

Noč Modrijanov 2018
Noč Modrijanov 2018
FOTO: osebni arhiv izvajalcev

"Noč Modrijanov vedno delamo tako, kot da je zadnja. Lahko, da je ta zadnja, pa ne zato, ker bi mi nehali igrati, ampak zato, ker je to tako zahteven projekt, da je zanj potrebno veliko dela, predvsem veliko poguma. Zadnja Noč Modrijanov je bila leta 2018, pa je potem zdaj kar dolgo ni bilo, skoraj osem let, in bomo videli, kdaj bo naslednja, upamo, da kmalu," nam je povedal pevec ansambla Blaž Švab.

Ob tem si Modrijani želijo, da bi do vstopnic prišli prav vsi, ki si tega želijo, ter da bi skupaj ustvarili vzdušje, kakršnega Noč Modrijanov še ni doživela. Tokrat bo Noč Modrijanov zasnovana na vrednotah, ki so Modrijanom in njihovemu občinstvu blizu – na spoštovanju, povezanosti in odgovornem odnosu do sveta, v katerem živimo.

Preberi še Noč Modrijanov bo prihodnje leto potekala dva dni zapored

Z Modrijani bo na odru stalo več kot 500 glasbenih prijateljev, zagotovo pa bo tudi tokratna Noč presežek v tehničnem delu dogodka, tolikšne količine elementov, luči, rekvizitov in drugega tehničnega orodja, kot jih bo združila Noč Modrijanov, Slovenija na enem mestu še ni videla.

bibaleze
