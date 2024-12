Dare Kaurič zapušča glasbeno skupino Kingston

Dare Kaurič je z objavo na družbenem omrežju sporočil, da zapušča Kingstone . Glasbena skupina je letošnje leto praznovala 30. obletnico delovanja, ki so jo obeležili z velikim koncertom v Idriji. "Ko smo leta 1994 začeli v eni od idrijskih dvoran, verjetno ni nihče razmišljal o tem, da bo ta zgodba trajala toliko časa. Takrat smo gledali samo na to, da se imamo lepo, da uživamo, in mislim, da to absolutno ni bila samo naša kratka avantura," je takrat povedal Dare, ki ima za seboj tudi uspešno samostojno kariero.

Z novico o odhodu je presenetil poslušalce. V izjavi se jim je zahvalil, članom skupine pa zaželel vse najboljše tudi v prihodnje. "Drage prijateljice in prijatelji! Sporočam vam žalostno vest, da po letih zapuščam svoje Kingstone, bend, ki sem mu podaril svoja najboljša ustvarjalna leta. V življenju pač pride trenutek, ko je treba nekaterim stvarem dokončno reči 'adijo' in si zadati nove izzive, saj se tudi najboljše hrane enkrat prenaješ. Soborcem iz Kingstonov, s katerimi smo jadrali skozi nepozabne avanture, želim tudi v prihodnje vse dobre, prepričan sem, da bodo naše pesmi vedno dobrodošle na vsaki pravi zabavi. Čudoviti spomini in skladbe pa bodo seveda zavedno ostale v mojem srcu," je zapisal in dodal: "Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste me spremljali na tej poti, ali pa so se nam čisto slučajno križale poti na kakem od nešteto koncertov v karieri."