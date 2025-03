Darja Gajšek na materinski dan razkrila, da pričakuje sina

Darja Gajšek je na materinski dan delila posebno novico. Pevka je na družbenem omrežju objavila družinsko fotografijo in razkrila, da se bo njuni prvorojenki Emi pridružil bratec. "Danes, na materinski dan, z največjim veseljem razkrivamo našo majhno – a hkrati največjo skrivnost: kmalu bomo v naročje sprejeli fantka. Ema bo postala ponosna velika sestrica, midva pa neizmerno hvaležna in izpolnjena ob misli, da bo naše srce še bolj polno, naša družina pa še bolj celovita. Vsak trenutek materinstva je darilo – vsak nasmeh, vsak objem in vsak nov začetek na tej poti nas povezuje še globlje. Hvaležna sem za to pot. Srečen materinski dan vsem čudovitim mamam po svetu; naj vam današnji dan prinese toplino, ljubezen in zavedanje, kako neprecenljive ste," je zapisala voditeljica.

Na materinski dan pa so se s prikupnimi objavami svojih mater in mamic svojih otrok spomnili tudi znani Slovenci in Slovenke. Rebeka Dremelj je objavila videoposnetek iz svojega otroštva in mu pripisala: "Draga mami. Hvala, ker si! Hvala, ker si vedno tukaj, ko te potrebujem – tudi takrat, ko se mi ne da vedno poslušati tvojih nasvetov. Srečna sem, da te lahko pokličem, vprašam, kako si, in ti povem, kako zelo te imam rada. Nimajo vsi te sreče – jaz jo imam. Opravila si neverjetno delo – povezati družino, kljub temu da nas je življenje razneslo vsakega na svoj konec, je prava mojstrovina. In tebi je to uspelo! Za vedno! Zato ti iz srca hvala! Rada te imam," je med drugim zapisala pevka in dodala: "Aja – na posnetku sva seveda jaz in moja mami. Srečen materinski dan vsem mamam! Naj nas življenje vsak dan obdaruje z ljubeznijo, zdravjem in srečo, ki jo nesebično delimo s svojimi družinami."