David Amaro in Ines Erbus: se bolj splača biti glasbenik ali vplivnež?

Biti uspešen slovenski glasbenik je lepo, še lepše pa je, če lahko uspeh deliš z osebo, ki ti je ob strani stala od vsega začetka. Ines Erbus in David Amaro , glasbenika, ki imata na spletni platformi YouTube na milijone ogledov, dokazujeta, da je to mogoče. Oba sta v glasbeni industriji že od malih nog, David je pred sedemnajstimi leti izdal pesem Ta ljubezen , ki je danes del železnega repertoarja vsake veselice, Ines pa je bila del nove sestave dekliške skupine Foxy Teens . Pevca pa po glasbenih vodah nadvse uspešno plujeta tudi danes. Skupaj sta izdala pesem z naslovom Baš je glupo biti sam , s katero sta se na podelitvi MAC nagrad v Beogradu uvrstila med top pet v kategoriji najboljših glasbenih sodelovanj.

Uvrstitev med pet najboljših v kategoriji glasbenih sodelovanj je glasbenika prijetno presenetila, saj sta zanjo izvedela v istem trenutku kot gledalci. Kljub temu da sta na koncu v omenjeni kategoriji slavila Saša Matić in Jelena Rozga s skladbo Ti i ja, sta Slovenca stkala veliko novih vezi, ki bodo morda nekega dne obrodile sadove.

Prav prijateljske vezi, ki so že in še vedno dajejo sadove, krasijo razmerje Erbusove in Amara. Pa je težko ostati prijatelj v tako tekmovalni industriji, kot je glasbena? "Mislim, da je še lažje, predvsem se razumeva, ker veva, kaj delava in kaj doživljava," je dejala Ines, medtem ko je David dodal, da je prav glasba tista rdeča nit, ki ju drži skupaj. Skupaj pa uspešno plujeta tudi po spletnih vodah. Tako Ines kot David imata namreč na Instagramu več deset tisoč zvestih sledilcev. V POPkastu sta tako razkrila, katero delo jima prinaša večji dobiček ter katero delo raje opravljata.