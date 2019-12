David Amaro mu je dal pogum, da je spregovoril o svoji spolni usmerjenosti

"Za to, da spregovorim naglas, sem se odločil po tem, ko je pred tremi meseci David Amaro v enem največjem televizijskem šovu v Sloveniji govoril o homoseksualnosti. To me je navdihnilo, da stopim iz omare in preneham iskati sprejemanje pri drugih ljudeh. Tako zelo ga občudujem, ker je vsem povedal, kaj je, in razširil nekaj besed o LGBT skupnosti in homofobiji. Ko sem ga gledal po televiziji, sem pomislil: 'J****a, kaj bi dal, da bi bil tako pogumen in vsem povedal zase.' In tri mesece kasneje sem tukaj.Moji pravi prijatelji to vedo že dolgo. Ne bojim se, kako se bodo ljudje odzvali na to, ker če me poznaš, veš, da se ne oziram na mnenja drugih. Ampak sem res težko naredil ta korak, saj so mi vsi govorili in me trpinčili, da sem gej samo zato, ker sem twirler. Ampak sem ponosen in vesel, da sem to, kar sem. Srečen sem, da imam neverjetne in pozitivne prijatelje, ki me podpirajo in spodbujajo, da sem boljši in da pokažem, kdo sem. Biti gej je naravno. Sovražiti geje pa je izbira posameznika."