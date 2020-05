David Amaro po priznanju, da je gej: Imel sem veliko odgovornost

David Amaro , kar je njegovo umetniško ime, se je v Slovenijo preselil nazaj, saj je dobil vabilo za sodelovanje v šovu preobrazb, v šovu Znan obraz ima svoj glas . In pravi, da se mu je življenje, odkar je spet doma, zelo spremenilo. "Pred šovom sem šest let živel v Angliji in živel drugačno življenje kot ga danes. Tam sem bil popolnoma anonimen, se z glasbo ukvarjal kot back vokalist in eden izmed pevcev v gospel zboru. Danes sem tu malo manj anonimen, v ospredju kot solo pevec," je za 24ur.com povedal David in dodal, da je bilo sodelovanje v šovu, kjer se je preobrazil v dvanajst različnih glasbenikov, velika izkušnja in privilegij. S sodelovanjem v šovu je dobil potrditev, da je dovolj dober: "Ta šov je bil meni kot neka potrditev mojih zmožnosti. To sem v tistem obdobju kar potreboval zaradi let truda, odrekanja, pa tudi podcenjevanja mnogih ljudi. V šovu sem postajal vedno bolj sproščen pred kamero in se vsak dan naučil nekaj novega o sebi."

"Bilo je težko, predvsem, ker sem čutil ogromno odgovornost, vedel sem, da to oddajo gleda vsaka druga družina v Sloveniji. S svojimi besedami sem v tistem trenutku potencialno vplival na marsikoga, zato sem jih poskušal izbirati pazljivo, a iskreno. Predstavljal sem si, da to epizodo gleda 17-letni fant, ki si doma ne upa povedati, da je gej, in na kakšen način mu jaz lahko to olajšam," je o trenutku, ko je Avdiću izlil svoje srce, povedal David in dodal, da si oddaje Znanega obraza pogleda večkrat, ena ljubših pa je zagotovo prav tretja, kjer se je dotaknil svoje spolne usmerjenosti.

David se je v tretji oddaji preobrazil v pevca Hozierja in s pesmijo Take Me To Church naredil uvod v svojo izpoved.

"To so res lepi spomini,"se je nasmehnil ob omembi snemanja šova in dodal: "V tretjo oddajo sem bil čustveno zelo vpleten in vsakič, ko jo gledam, dobim kurjo polt." Še danes, več mesecev kasneje, se spomni občutkov, ki so ga obdajali med pogovorom z voditeljem in ki so ga obdajali med nastopom pred žiranti. "Čutilo se je posebno ozračje. V tistem trenutku sem stal na odru ne le zase, ampak za mnoge ljudi, ki celo življenje na tak ali drugačen način poslušajo, da jim tu ni mesto."David je za naš portal povedal, da se je s priznanjem, da je gej, rešil ogromnega bremena, počutil se je, kot da je ponovno rojen:"Šele takrat začneš živeti."

'Mama me je v tretji oddaji začela bolje spoznavati'

Seveda pa tako priznanje potegne za seboj nekaj stvari, zagotovo tudi sprememb v odnosih. Davida je mama podpirala, a se je bala, v kaj se spušča, ko se je odločil javno spregovoriti o tako pereči temi. A zdaj mu mama stoji ob strani in je mirna, saj so Davida ljudje, tako prijatelji, znanci kot tudi neznanci, zelo lepo sprejeli. Še več. David pravi, da so ga zelo lepo sprejeli tudi, kot jim sam ljubkovalno pravi, 'čefurski prijatelji in prijateljice'."To je drug svet, moramo razumeti. Veliko ljudi je homofobno nastrojenih in res nisem vedel, kaj pričakovati," je povedal nasmejani glasbenik in dodal, da je seveda najbolj vesel maminega odziva.