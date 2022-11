ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mali Janezek sedi v šolski klopi in prebira športne novice. Opazi ga učiteljica:

“Janezek, takoj odloži novice in se prikaži pred tablo.” Janezek vstane ter počasi pristopi do učiteljice. Ta na tablo na napiše 3:3 ter povpraša po rezultatu. “Neodločeno!” ji v športnem duhu odgovori Janezek.