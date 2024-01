Davida Amara zaradi hrvaškega šova prepoznali tudi v Sarajevu

OGLAS

"Ko sem šel čez bosansko mejo, me je kar malo presenetilo, ko je policaj ob pogledu name obnemel in rekel: 'Ti si tisti ... Vsa čast! Dobrodošel pri nas!' Najprej sem si mislil, da kako zanimivo, da me je ravno ob vstopu v državo nekdo prepoznal in da je bil to ravno carinik. Nakar sem kasneje tudi na cestninski postaji doživel enako. Tam so mi celo častili cestnino, ker sem, kot so rekli, 'tako dobro odpel Lejlo'. Receptorka v hotelu mi sicer ni nič častila (smeh), je bila pa tudi zelo vesela, da sem tam, po tem, ko se me je spomnila zaradi moje Lejle. Več kot očitno zahvaljujoč hrvaškemu šovu Superstar tudi v Bosni dobivam neko svoje občinstvo. Nepričakovano, a zelo lepo," je za 24ur.com povedal David Amaro, ki je preteklo jesen v hrvaškem šovu Superstar navdušil tudi enega najbolj znanih hrvaških tekstopiscev in izvajalcev Tonćija Huljića.

David pravi, da ga v Ljubljani, predvsem na kakšnih zabavah, oboževalci in mimoidoči zelo radi ustavljajo, pozdravljajo, prosijo za fotografijo in objem: "Rad se maksimalno posvetim vsakomur, ki pristopi do mene in tudi malo povprašam o njih, saj tudi oni mene zanimajo. Pomembna mi je ta vez z mojimi oboževalci." Glasbenik je v kratkem pogovoru povedal tudi, da ga včasih prosijo, da kaj zapoje. Trenutno sta tako najbolj priljubljeni Lejla, ki jo je izvajal v hrvaškem šovu, in njegova pesem Uživam: "Navadno zapojemo kar skupaj, saj se na tak način še bolj povežemo."

V Ljubljani pravi, da mu še vedno največkrat omenijo Ceco, ki jo je pred štirimi leti imitiral v šovu Znan obraz ima svoj glas: "V Sloveniji zdaj ustvarjam že štiri leta in v tem času se je nabralo že kar nekaj lepih projektov po katerih me prepoznajo. Zelo odvisno je. Superstar je naredil kar bum, tudi tukaj v Sloveniji in sem zelo hvaležen ogromne podpore. Glede tega mi kar redno čestitajo na ulici. Je pa res, da je moje sodelovanje v oddaji Znan obraz štiri leta nazaj ena stalnica, ki se je ljudem najbolj vtisnila v spomin. Halid in Ceca sta naredila svoje in postali dve moji imitaciji, ki jih ljudje ne bodo pozabili, saj ne mine dan, kjer mi nekdo ne bi omenil enega od teh dveh nastopov. Neverjetno. Vsakič znova me preseneti, saj je res minilo že ogromno časa."