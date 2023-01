Zala Kores o bivšem, ki je navdihnil novo pesem: Ni imel samo mene

Dobro leto po tem, ko sta Zala Kores in Julija Bratec Veleski (duet De Liri) zablesteli v finalu šova Slovenija ima talent, sta v POPkastu s Simonom Vadnjalom podoživeli strah, evforijo in solze sreče, ki so ju spremljali od predizborov dalje. Prijavnica za šov jima je spremenila življenje, zadnje leto dni redno nastopata na koncertih, tudi ob boku legend, kot je Vlado Kreslin, in živita svoje sanje. Zakaj sta ugrabili zvezdnika VOYO serije Gospod profesor Tineta Ugrina in zakaj kavalirjem ne dovolita nositi njune harfe?

"18.000 evrov in več za koncertno harfo, za takšno, primerno za vadbo doma, pa okoli 3.000 evrov," investicijo za igranje strunskega glasbila, ki je bilo nekoč izključno v moški domeni, opiše novopečena magistra harfe Julija Bratec Veleski. "Midve zdaj že veva, kako jo je treba prijeti, kako z njo ravnati, da je treba biti z njo nežen, jo paziti," pa doda Zala Kores, pevka dueta De Liri, hkrati pa edina oseba, ki ji Julija zaupa pri prenašanju harfe na njunih koncertih. Kavalirje, ki ponudijo pomoč pri prenašanju, iz varnostnih razlogov prijazno zavrneta. Družili sta se že kot desetletni deklici, v srednji šoli sta se njuni poti začasno razšli, za isto mizo pa sta se spet srečali pri kosilu Zaline družine: "In potem to isto prijateljico (Julijo) spet srečam kot novo punco svojega starejšega brata Tima (Tim Kores – Kori)," pojasni Zala. Julija pa v smehu doda: "Bilo mi je zelo neprijetno in bila sem rdeča celo kosilo, ker mi je bilo zelo nerodno – ampak – nekako se je izšlo! Zdaj sva kul, Zala – a ne?" v glasnem krohotu pojasnita aktualne družinske vezi. "Iščeva še čas, da splanirava poroko," pa o svojem zakonskem statusu s Korijem doda še njegova zaročenka Julija. icon-expand Duet De Liri (Zala Kores in Julija Bratec Veleski) in Simon Vadnjal. FOTO: Alen Podlesnik "Preden sva šli nastopit na oddajo Slovenija ima talent, nisva imeli nastopov – enega sva imeli v čajnici, ljudje te ne poznajo ... To je bil res preboj, da zdaj lahko delava, kar želiva," napredek v njuni glasbeni karieri opiše Zala. Zdaj se s priredbami upata lotiti tudi pesmi Nine Pušlar, Vlada Kreslina, Žana Serčiča ali kakšne klasike slovenske popevke, noben žanr pa za harfo ne predstavlja ovire: "Tudi Metallico bi se dalo prirediti – to naju še čaka, vse se da!" doda Julija. Prijave za novo sezono šova Slovenija ima talent so odprte. V videu za njuno novo avtorsko pesem z naslovom Kje si Zala in Julija ugrabita enega od zvezdnikov serije Gospod profesor Tineta Ugrina, pesem pa je delno navdihnila resnična izkušnja z Zalinim bivšim fantom. Zvezdnik VOYO serije jo je odnesel brez hujših kaskaderskih poškodb, več o bolečinah na snemanju videa pa v novem POPkastu.