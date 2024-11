Dedka na svobodi dokazala, da ni za uresničitev sanj nikoli prepozno

Dedka na svobodi sta Jože Andrejaš in Vinko Koretič. Kot najstnika sta skupaj igrala in pela v bandu, potem pa ju je življenje ločilo za več kot 44 let. Naključje je hotelo, da sta se lani zopet našla. Posnela sta tudi glasbeni videospot, na snemanju pa je bilo zelo pestro."Midva sva se počutila kot najstnika, kot da sva dobila injekcijo življenjske energije," sta povedala in dodala:"Zdaj sva dedka na svobodi, oba sva resnično dedka in oba sva že v pokoju. Zato imava to svobodo."